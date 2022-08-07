DP'li Cemal Enginyurt'un korumasının gazeteci Latif Şimşek'i yumrukladığı görüntüler ortaya çıktı!

Bir televizyon programında haddini aşan Demokrat Partili Cemal Enginyurt koruması ile birlikte gazeteci Latif Şimşek'i darp etti. Programın konukları arasında Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, CHP'li Barış Yarkadaş, gazeteci Latif Şimşek ve yazar Doğan Çağlar vardı.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Enginyurt'un korumasının gazeteci Şimşek'i yumrukladığı anların güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.
Görüntülerde korumanın Şimşek'i sırtından tutarak boş alana çektiği ardından yumrukladığı görülüyor. Korumanın yumruk attığı Şimşek'i Enginyurt'un da yumrukladığı görüldü.
NE OLMUŞTU?
Gazeteci Latif Şimşek'in Selahattin Demirtaş ve Kavala'nın yargılanmaları hakkında "Herkes verilen karara saygı duyacak. Kimse bu ülkenin hakimini, savcısını, polisini küçümseyemez" sözlerinin ardından Cemal Enginyurt'un "Bırak bu savunuculuğu, bırak bu işleri" diye cevap vermesiyle birlikte ortalık bir anda gerildi.
ENGİNYURT ŞİMŞEK'E SALDIRDI
Şimşek'in aynı şekilde kendisine "Sen bırak bu işleri" şeklinde tepki göstermesi karşısında haddini aşarak gazetecinin üzerine yürüyen Enginyurt'un canlı yayına ara verildiği sırada koruması ile birlikte Şimşek'i darp ettiği belirtildi.