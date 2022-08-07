DP'li Cemal Enginyurt'un korumasının gazeteci Latif Şimşek'i yumrukladığı görüntüler ortaya çıktı!





NE OLMUŞTU?

Gazeteci Latif Şimşek'in Selahattin Demirtaş ve Kavala'nın yargılanmaları hakkında "Herkes verilen karara saygı duyacak. Kimse bu ülkenin hakimini, savcısını, polisini küçümseyemez" sözlerinin ardından Cemal Enginyurt'un "Bırak bu savunuculuğu, bırak bu işleri" diye cevap vermesiyle birlikte ortalık bir anda gerildi.





ENGİNYURT ŞİMŞEK'E SALDIRDI

Şimşek'in aynı şekilde kendisine "Sen bırak bu işleri" şeklinde tepki göstermesi karşısında haddini aşarak gazetecinin üzerine yürüyen Enginyurt'un canlı yayına ara verildiği sırada koruması ile birlikte Şimşek'i darp ettiği belirtildi.