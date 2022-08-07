DP'li Cemal Enginyurt ve koruması canlı yayında gazeteci Latif Şimşek'i darp etti!

Bir televizyon programında haddini aşan Demokrat Partili Cemal Enginyurt koruması ile birlikte gazeteci Latif Şimşek'i darp etti. Programın konukları arasında Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, CHP'li Barış Yarkadaş, gazeteci Latif Şimşek ve yazar Doğan Çağlar vardı.





"BIRAK BU İŞLERİ"

Gazeteci Latif Şimşek'in Selahattin Demirtaş ve Kavala'nın yargılanmaları hakkında "Herkes verilen karara saygı duyacak. Kimse bu ülkenin hakimini, savcısını, polisini küçümseyemez" sözlerinin ardından Cemal Enginyurt'un "Bırak bu savunuculuğu, bırak bu işleri" diye cevap vermesiyle birlikte ortalık bir anda gerildi.