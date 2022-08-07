DP'li Cemal Enginyurt ve koruması canlı yayında gazeteci Latif Şimşek'i darp etti!

Bir televizyon programında haddini aşan Demokrat Partili Cemal Enginyurt koruması ile birlikte gazeteci Latif Şimşek'i darp etti. Programın konukları arasında Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, CHP'li Barış Yarkadaş, gazeteci Latif Şimşek ve yazar Doğan Çağlar vardı.
"BIRAK BU İŞLERİ"
Gazeteci Latif Şimşek'in Selahattin Demirtaş ve Kavala'nın yargılanmaları hakkında "Herkes verilen karara saygı duyacak. Kimse bu ülkenin hakimini, savcısını, polisini küçümseyemez" sözlerinin ardından Cemal Enginyurt'un "Bırak bu savunuculuğu, bırak bu işleri" diye cevap vermesiyle birlikte ortalık bir anda gerildi.
ENGİNYURT ŞİMŞEK'E SALDIRDI
Şimşek'in aynı şekilde kendisine "Sen bırak bu işleri" şeklinde tepki göstermesi karşısında haddini aşarak gazetecinin üzerine yürüyen Enginyurt'un canlı yayına ara verildiği sırada koruması ile birlikte Şimşek'i darp ettiği belirtildi.
STÜDYODAKİLER NE YAPACAĞINI BİLEMEDİ
Yaşananlar karşısında stüdyodakiler de panikledi. İlk olarak ikiliden uzaklaşan sunucu Pınar Ardor, "Kesin yayını arkadaşlar" diyerek yönetmenden ricada bulundu.
CANLI YAYINDAKİ KONUKLAR ARAYA GİRDİ
Fakat daha sonra yayın kesilmedi ve Ardor ile diğer konuklar, Enginyurt ve Şimşek'in yanına giderek ayrılmalarını sağladı.