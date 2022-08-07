Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Güncel
    • 07.08.2022 07:43
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    • 07.08.2022 07:57
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    DP'li Cemal Enginyurt ve koruması canlı yayında gazeteci Latif Şimşek'i darp etti!

    Son dakika haberi! Demokrat Partili Cemal Enginyurt ve gazeteci Latif Şimşek, televizyon programında tartıştı. Programın sunucusu Pınar Işık Ardor, Enginyurt'un korumasının yayına ara verildiği sırada gazeteci Latif Şimşek'i darp ettiğini açıkladı. Sunucu Ardor konunun yargıya intikal ettirildiğini açıkladı. Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla Latif Şimşek'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

    takvim.com.tr
    Enginyurt ve korumasından canlı yayında saldırı!

    Bir televizyon programında haddini aşan Demokrat Partili Cemal Enginyurt koruması ile birlikte gazeteci Latif Şimşek'i darp etti. Programın konukları arasında Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, CHP'li Barış Yarkadaş, gazeteci Latif Şimşek ve yazar Doğan Çağlar vardı.



    "BIRAK BU İŞLERİ"
    Gazeteci Latif Şimşek'in Selahattin Demirtaş ve Kavala'nın yargılanmaları hakkında "Herkes verilen karara saygı duyacak. Kimse bu ülkenin hakimini, savcısını, polisini küçümseyemez" sözlerinin ardından Cemal Enginyurt'un "Bırak bu savunuculuğu, bırak bu işleri" diye cevap vermesiyle birlikte ortalık bir anda gerildi.



    ENGİNYURT ŞİMŞEK'E SALDIRDI
    Şimşek'in aynı şekilde kendisine "Sen bırak bu işleri" şeklinde tepki göstermesi karşısında haddini aşarak gazetecinin üzerine yürüyen Enginyurt'un canlı yayına ara verildiği sırada koruması ile birlikte Şimşek'i darp ettiği belirtildi.

    STÜDYODAKİLER NE YAPACAĞINI BİLEMEDİ
    Yaşananlar karşısında stüdyodakiler de panikledi. İlk olarak ikiliden uzaklaşan sunucu Pınar Ardor, "Kesin yayını arkadaşlar" diyerek yönetmenden ricada bulundu.

    CANLI YAYINDAKİ KONUKLAR ARAYA GİRDİ
    Fakat daha sonra yayın kesilmedi ve Ardor ile diğer konuklar, Enginyurt ve Şimşek'in yanına giderek ayrılmalarını sağladı.

        OLAY YARGIYA İNTİKAL ETTİ
        Enginyurt ve korumasının gazeteci Latif Şimşek'i darp ettiğini belirten Ardor, "Konu zaten yargıya intikal ettirildi." dedi.


        "VANDALLIK"
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla Latif Şimşek'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınadı. Dağ paylaşımında "Canlı yayında DP Genel Başkan Yardımcısı'nın gerçekleştirdiği vandallığı kınıyorum. Bırakın siyaseti, insanlığa dair hiçbir emare taşıyamanlar toplum önüne çıkartılmamalı. Latif Şimşek'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.

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