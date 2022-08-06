Tahıl koridorunda gemiler bir bir yola çıkıyor! Mısır yüklü NAVISTAR İstanbul'da

Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, Rusya ve Ukrayna heyetlerini Birleşmiş Milletler önderliğinde bir araya getirdi. Varılan anlaşma mutabakatı İstanbul'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rusya ile Ukraynalı yetkililerin katıldığı törende imzalandı. Tahıl koridoru kapsamında gemiler Ukrayna limanından ayrılarak Türkiye'nin denetiminde Boğazlardan geçerek uluslararası sulara açıldı. Koridordaki hareketlilik devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna'dan İrlanda'ya gidecek olan 33 bin ton mısır ile Odessa Limanı'ndan hareket eden geminin İstanbul'un kuzeyinde belirlenen mevkiye ulaşarak demirlendiğini açıkladı.