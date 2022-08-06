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    • 06.08.2022 15:57
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    Tahıl koridorunda gemiler bir bir yola çıkıyor! Mısır yüklü NAVISTAR İstanbul'da

    Son dakika haberleri... Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde dün 3 gemi sabah saatlerinde Ukrayna limanlarından hareket etmişti. Ukrayna’dan İrlanda’ya gidecek olan ve 33 bin ton mısır ile Odessa Limanı'ndan hareket eden Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemi İstanbul’un kuzeyinde belirlenen mevkiye ulaşarak demirledi.

    Odessa’dan yola çıkan NAVISTAR İstanbul’da

    Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, Rusya ve Ukrayna heyetlerini Birleşmiş Milletler önderliğinde bir araya getirdi. Varılan anlaşma mutabakatı İstanbul'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rusya ile Ukraynalı yetkililerin katıldığı törende imzalandı. Tahıl koridoru kapsamında gemiler Ukrayna limanından ayrılarak Türkiye'nin denetiminde Boğazlardan geçerek uluslararası sulara açıldı. Koridordaki hareketlilik devam ediyor.

    Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna'dan İrlanda'ya gidecek olan 33 bin ton mısır ile Odessa Limanı'ndan hareket eden geminin İstanbul'un kuzeyinde belirlenen mevkiye ulaşarak demirlendiğini açıkladı.

    DENETİME TABİ TUTULACAK
    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ukrayna'dan İrlanda'ya gidecek olan ve 33 bin ton mısır ile Odessa Limanı'ndan hareket eden Panama bayraklı 'NAVISTAR' isimli gemi İstanbul'un kuzeyinde belirlenen mevkiye ulaşarak demirledi. Gemi ilerleyen saatlerde Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetime tabi tutulacak" denildi.

    Öte yandan, 13 bin ton mısır yüklü Malta bayraklı 'Rojen' ve 12 ton mısır taşıyan Türk Bayraklı 'Polarnet' isimli gemilerin de önümüzdeki saatlerde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

        UKRAYNALI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ
        Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü. Görüşmede tahıl sevkiyatı konusunda gelinen son durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

        Bakanlar tarafından yapılan görüşmede; Tahıl sevkiyatı konusunda sağlanan ivmenin devam ettirilmesi ile Müşterek Koordinasyon Merkezinde iş birliği ve koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyet ifade edildi.

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