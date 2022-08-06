Manisa'da akşam saatlerinde başlayan yangınla karadan ve gece görüşlü helikopterle müdahale sürüyor





Manisa'nın Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde hava sıcaklığı 37 dereceyi bulurken, Kızılay Manisa Şubesi ekip ve gönüllüleri sıcak havada çalışmak zorunda olan işçilere, Kızılay maden suyu, kek ve su ikram etti.