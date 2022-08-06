Manisa'da akşam saatlerinde başlayan yangına karadan ve gece görüşlü helikopterle müdahale sürüyor

Manisa'nın Soma ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yangına karadan ve gece görüşlü helikopterlerle havadan ekiplerin mücadelesi devam ederken Türk Kızılay Manisa Şubesi ekip ve gönüllüleri tarafından, kent merkezinde sıcak havada çalışan işçilere, Kızılay Maden Suyu, su ve kek ikram edildi.
Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Deniş Mahallesi'nde 19:30'da başlayan orman yangınıyla mücadele devam ediyor.
GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLER DEVREDE
Soma Orman İşletme Müdürlüğü ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğü 50 arozoz, 14 dozer , 12 su tankeri ile karadan ve gece görüşlü helikopterle havadan mücadele etmeye devam ediyor.