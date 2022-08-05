O sınav iptal

AÇIKLAMA, ÖSYM Başkanlığı'na dün atanan Bayram Ali Ersoy'dan geldi. Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumlarının ardından ilk inceleme sonuçlarına göre adaylara yöneltilen sorulardan bazılarının, bir yayınevinin soru kitapçıklarında yer aldığının tespit edildiğini aktardı. Ersoy, "Her şeyden önce, böyle bir tablonun hem kurumumuzun çalışma ilkeleri hem hukuk hem de kamuoyu vicdanı bakımından kabulü asla mümkün değildir" değerlendirmesini yaptı. Yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini ve 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos'ta yapılması planlanan oturumların ertelendiğini bildiren Ersoy, yeni KPSS takviminin 17 Eylül'de başlayacağını söyledi. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyeceğini aktaran Ersoy, "Amacımız, tüm adaylara gönül huzuruyla katılacakları ve sonucunun adaletinden emin olacakları bir sınav ortamı sunmaktır. ÖSYM'nin milletimizin kalbindeki yerini güçlendirmekte kararlıyız. Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı özür diliyoruz" dedi.



10 MİLYON ADAYA HİZMET VERİLİYOR

ERSOY, ÖSYM'nin her yıl, yükseköğretim kurumları sınavı başta olmak üzere yaklaşık 50 farklı sınavla ortalama 10 milyon adaya hizmet verdiğini ifade etti. Ersoy, çok sayıda kamu kurumunun personel ihtiyacının en adil şartlarda temini ve yerleştirmesi konusundaki çalışmaların da ÖSYM tarafından yürütüldüğünü hatırlattı.



TEK BİR GENCİMİZİN HAKKINI YEDİRMEYİZ

DEVLET Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, DDK olarak KPSS sınavına yönelik incelemelerin titizlikle devam ettiğini belirtti. Arıncı, "Vatandaşlarımız müsterih olsun. Ne tek bir gencimizin hakkını yediririz ne de devletimizin güvenilirliğine halel gelmesine göz yumarız" dedi.