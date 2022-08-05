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    • Güncel
    • 05.08.2022 17:54
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    • 05.08.2022 18:07
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    Meral Akşener, kendisine soru soran kızı azarladı parmak salladı!

    Yalova'da esnaf ziyareti yapan Meral Akşener, kendisine soru soran genç kıza azarlar şekilde cevap verdi. Genç kıza parmak sallayıp, öfkeyle cevap veren Akşener'in sinirden elinin titrediği de dikkatlerden kaçmadı. İşte o anlar...

    Meral Akşener, kendisine soru soran kızı azarladı parmak salladı!

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yalova'da esnafları ziyaret etti.

    BU NE KİN BU NE ÖFKE?

    Ziyaret sırasında bir genç kız Akşener'e uyuşturucu ile mücadeleyle yönelik soru yöneltti. Genç kızın sorusuna oldukça sert bir üslupla cevap veren Akşener'in öfkeli anları kameraya yansıdı.

    GENÇ KIZA BÖYLE Mİ CEVAP VERİLİR?

    Akşener'in videoda sorusunu yanıtladığı genç kıza karşı tavrı gündem oldu. Videoda öfkeli bir şekilde cevap verdiği görülen Akşener'in tavrı, genç kızın korkmasına sebep oldu.

    DÖVSEYDİN BARİ...

    Akşener, genç kıza verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

        "Ben Sayın Soylu'nun o tweetlerine cevap vermemiştim. Siz şimdi dürttüğünüz için cevap vereceğim. Sayın Soylu diyor ki, 'Uyuşturucuyla mücadele 2016, 15 Temmuz sonrası.' Peki, AK Parti iktidarı 2002'de başladı değil mi? Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman Başbakanımız mıydı? Evet. Demek ki bütün o süreç içerisinde katiyetle Sayın Soylu iddiasına göre sevgili yavrucuğum, uyuşturucu mücadelesini bu arkadaşlar yapmamış.
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        Meral Akşener, kendisine soru soran kızı azarladı parmak salladı!
        Haberler Güncel Meral Akşener, kendisine soru soran kızı azarladı parmak salladı!
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