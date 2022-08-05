Meral Akşener, kendisine soru soran kızı azarladı parmak salladı!

"Ben Sayın Soylu'nun o tweetlerine cevap vermemiştim. Siz şimdi dürttüğünüz için cevap vereceğim. Sayın Soylu diyor ki, 'Uyuşturucuyla mücadele 2016, 15 Temmuz sonrası.' Peki, AK Parti iktidarı 2002'de başladı değil mi? Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman Başbakanımız mıydı? Evet. Demek ki bütün o süreç içerisinde katiyetle Sayın Soylu iddiasına göre sevgili yavrucuğum, uyuşturucu mücadelesini bu arkadaşlar yapmamış.