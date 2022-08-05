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    Güler’in görev süresi uzatıldı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi bir sene uzatıldı.

    Güler’in görev süresi uzatıldı

    YÜKSEK Askeri Şura'da (YAŞ), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yeni komuta kademesi belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında dün toplanan YAŞ toplantısı sona erdi ve alınan kararlar kamuoyu ile paylaşıldı. Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler'in görev süresi 1 yıl daha uzatıldı. 16 general amiral ve amiral üst rütbeye yükseldi, 40 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatıldı ve 38 general ve amiral kadrosuzluk sebebiyle emekliye sevk edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz kadrosuzluk nedeniyle emekli oldu.

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    2010’da soruları aldım full çektim
    Haberler Güncel Güler’in görev süresi uzatıldı
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