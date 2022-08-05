Güler’in görev süresi uzatıldı

YÜKSEK Askeri Şura'da (YAŞ), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yeni komuta kademesi belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında dün toplanan YAŞ toplantısı sona erdi ve alınan kararlar kamuoyu ile paylaşıldı. Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler'in görev süresi 1 yıl daha uzatıldı. 16 general amiral ve amiral üst rütbeye yükseldi, 40 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatıldı ve 38 general ve amiral kadrosuzluk sebebiyle emekliye sevk edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz kadrosuzluk nedeniyle emekli oldu.