Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Erdoğan’ın Soçi seferi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Soçi’de Putin’le yapacağı görüşme, Avrupa ve ABD’de geniş yankı buldu. 20 gün içinde ikinci kez yüz yüze görüşecek olan iki lider, tahıl koridoru, Suriye ve terör konularını ele alacak.

    Erdoğan’ın Soçi seferi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Rusya'ya gidiyor. Erdoğan Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. Karadeniz'de oluşturulan tahıl koridoru, Rusya-Ukrayna savaşı, terörle mücadele ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenmesi planlanan yeni harekat ile Türkiye-Rusya ilişkileri kritik ziyarette ele alınacak başlıklar arasında. Bu iki liderin 20 gün içinde gerçekleştireceği ikinci yüz yüze görüşme olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, en son 20 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da bir araya gelmişti.



    ERDOĞAN'DAN YOĞUN DIPLOMASI
    Avrupa, Putin'in doğalgaz kesintisi nedeniyle korku içinde. Alman ve İtalyan medyası, enerji sorunu yaşamayacak tek ülkenin Türkiye olduğunu işaret etti.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    2010’da soruları aldım full çektim
    Haberler Güncel Erdoğan’ın Soçi seferi
        SON DAKİKA