Erdoğan’ın Soçi seferi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Rusya'ya gidiyor. Erdoğan Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. Karadeniz'de oluşturulan tahıl koridoru, Rusya-Ukrayna savaşı, terörle mücadele ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenmesi planlanan yeni harekat ile Türkiye-Rusya ilişkileri kritik ziyarette ele alınacak başlıklar arasında. Bu iki liderin 20 gün içinde gerçekleştireceği ikinci yüz yüze görüşme olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, en son 20 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da bir araya gelmişti.