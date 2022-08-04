YAŞ Yüksek Askeri Şura toplantısı son dakika sonuçlar! YAŞ kararları atama ve terfi listesi açıklandı mı? Görev süresi uzatılanlar ve emekliye sevk edilenler isim isim TAM LİSTE!

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ve Milli Eğitim Bakanı Özer ile geçen yıl Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Orgeneral Avsever Şûra'da ilk kez yer aldı. Şûra toplantısı öncesinde Başkan Erdoğan'ın başkanlığındaki YAŞ üyeleri, her yıl olduğu gibi Anıtkabir'i ziyaret etti.

4 AĞUSTOS 2022 YÜKSEK ASKERİ ŞURA (YAŞ) TOPLANTISI KARARLARI İLE ATAMALAR, TERFİLER VE EMEKLİYE SEVK EDİLENLER

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