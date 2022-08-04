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    • 04.08.2022 15:55
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    YAŞ Yüksek Askeri Şura toplantısı son dakika sonuçlar! YAŞ kararları atama ve terfi listesi açıklandı mı? Görev süresi uzatılanlar ve emekliye sevk edilenler isim isim TAM LİSTE!

    YAŞ Yüksek Askeri Şura toplantısı son dakika sonuçlar neler? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları ele alındı. Peki, YAŞ Yüksek Askeri Şura toplantısı son dakika sonuçları neler? YAŞ kararları atama ve terfi listesi açıklandı mı? Görev süresi uzatılanlar ve emekliye sevk edilenler kimler? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    YAŞ Yüksek Askeri Şura toplantısı son dakika sonuçlar!

    Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısındaalbayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları ele alındı. Peki, YAŞ Yüksek Askeri Şura toplantısı son dakika sonuçları neler? YAŞ kararları atama ve terfi listesi açıklandı mı? Görev süresi uzatılanlar ve emekliye sevk edilenler kimler? İşte detaylar!

    YAŞ TOPLANTISI SONA ERDİ!

    2022 Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) toplantısı, bir yıl aradan sonra 4 Ağustos 2022 Perşembe günü yani bugün yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen YAŞ'ta albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları ele alındı.

    Yaklaşık 2 saat süren toplantıda alınan terfiler, atamalar ve diğer kararlar Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından kamuoyuna duyuruldu.

    GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL YAŞAR GÜLER'İN GÖREV SÜRESİ UZATILDI MI?

    Yüksek Askeri Şura sonrası beklenen açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresinin bir sene uzatıldığını bildirdi.

    Yüksek Askeri Şura'da, 30 Ağustos 2022'den geçerli olmak üzere 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

        DENİZ KUVVETLERİ VE HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLARI EMEKLİYE SEVK EDİLDİ

        Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

        İŞTE YENİ DENİZ KUVVETLERİ VE HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLARI

        Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu Deniz Kuvvetleri Komutanlığına, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan Hava Kuvvetleri Komutanlığına atandı.

        NEBATİ VE ÖZER İLK KEZ YER ALDI

        Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katıldı.

        Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ve Milli Eğitim Bakanı Özer ile geçen yıl Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Orgeneral Avsever Şûra'da ilk kez yer aldı. Şûra toplantısı öncesinde Başkan Erdoğan'ın başkanlığındaki YAŞ üyeleri, her yıl olduğu gibi Anıtkabir'i ziyaret etti.

        4 AĞUSTOS 2022 YÜKSEK ASKERİ ŞURA (YAŞ) TOPLANTISI KARARLARI İLE ATAMALAR, TERFİLER VE EMEKLİYE SEVK EDİLENLER

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        Haberler Güncel YAŞ Yüksek Askeri Şura toplantısı son dakika sonuçlar! YAŞ kararları atama ve terfi listesi açıklandı mı? Görev süresi uzatılanlar ve emekliye sevk edilenler isim isim TAM LİSTE!
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