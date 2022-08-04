YAŞ toplantısı ne zaman, bugün mü 2022? Yüksek Askeri Şura toplantısı sonuçları neler? Komutanların görev süresi uzatılacak mı?





Türkiye'nin güvenliğinin sağlanması ve ülkenin savunulması gibi kritik görevlerdeki karar alıcıların belirlenmesinde en uygun kadroların oluşturulması için askeri personelin çalışma arkadaşlarını değerlendirdiği anketler detaylı şekilde incelenecek. YAŞ'ta alınacak kararlar Başkan Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak. Geçen ay yürürlüğe giren Askeri Ceza Kanunu'na göre Genelkurmay Başkanı'nın yaş haddi, birer yıllık süreyle 72 yaşına kadar Cumhurbaşkanı'nca uzatılabiliyor.



Görev süresi dolan 67 yaşındaki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresinin bir yıl daha uzatılması bekleniyor. Güler, görev süresinin uzatılması durumunda Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Genelkurmay Başkanı olan Mareşal Fevzi Çakmak'ın ardından 67 yaşından sonra görev yapan ilk genelkurmay başkanı olacak. Güler, 1990'dan sonra dört yıldan fazla Genelkurmay Başkanlığı görevini yerine getiren ilk isim olacak. Oramiral Özbal ve Orgeneral Küçükakyüz'ün durumları da Şûra'da görüşülecek.