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    • 04.08.2022 10:13
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    • 04.08.2022 10:13
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    YAŞ toplantısı ne zaman, bugün mü 2022? Yüksek Askeri Şura toplantısı sonuçları neler? Komutanların görev süresi uzatılacak mı?

    YAŞ ne zaman toplanacak? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. YAŞ toplantısında ele alınacak konular belli oldu. Toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları ele alınacak. Peki, YAŞ ne zaman toplanıyor 2022? Yüksek Askeri Şura toplantısı hangi tarihte yapılacak? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    takvim.com.tr
    YAŞ toplantısı ne zaman, bugün mü?

    YAŞ ne zaman toplanıyor? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısındaalbayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları ele alınacak. Şura'da alınacak kararlar Başkan Erdoğan'ın onayının ardından uygulanmaya başlanacak. Peki, YAŞ toplantısı ne zaman, bugün mü? Yüksek Askeri Şura toplantısı sonuçları neler? Komutanların görev süresi uzatılacak mı?

    SAHA TECRÜBESİNE DİKKAT EDİLECEK

    Yer değiştirmerle tayinlerde, Irak ve Suriye'deki operasyonların yanı sıra Libya'daki gelişmeler ile bölgede görev yapan komutanların kazandığı saha tecrübesi öncelikli olarak dikkate alınacak. Bölgesel gelişmeler nedeniyle Doğu Akdeniz ve Karadeniz'i kapsayan Kuzey/Güney deniz saha komutanları ön plana çıkacak. Askeri personelin bir yıl boyunca gerçekleştirdiği bütün faaliyetler gündeme gelecek.



    Türkiye'nin güvenliğinin sağlanması ve ülkenin savunulması gibi kritik görevlerdeki karar alıcıların belirlenmesinde en uygun kadroların oluşturulması için askeri personelin çalışma arkadaşlarını değerlendirdiği anketler detaylı şekilde incelenecek. YAŞ'ta alınacak kararlar Başkan Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak. Geçen ay yürürlüğe giren Askeri Ceza Kanunu'na göre Genelkurmay Başkanı'nın yaş haddi, birer yıllık süreyle 72 yaşına kadar Cumhurbaşkanı'nca uzatılabiliyor.

    Görev süresi dolan 67 yaşındaki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresinin bir yıl daha uzatılması bekleniyor. Güler, görev süresinin uzatılması durumunda Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Genelkurmay Başkanı olan Mareşal Fevzi Çakmak'ın ardından 67 yaşından sonra görev yapan ilk genelkurmay başkanı olacak. Güler, 1990'dan sonra dört yıldan fazla Genelkurmay Başkanlığı görevini yerine getiren ilk isim olacak. Oramiral Özbal ve Orgeneral Küçükakyüz'ün durumları da Şûra'da görüşülecek.



        NEBATİ VE ÖZER İLK KEZ YER ALACAK

        Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katılacak.



        Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ve Milli Eğitim Bakanı Özer ile geçen yıl Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Orgeneral Avsever Şûra'da ilk kez yer alacak. Şûra toplantısı öncesinde Başkan Erdoğan'ın başkanlığındaki YAŞ üyeleri, her yıl olduğu gibi Anıtkabir'i ziyaret edecek.
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        Haberler Güncel YAŞ toplantısı ne zaman, bugün mü 2022? Yüksek Askeri Şura toplantısı sonuçları neler? Komutanların görev süresi uzatılacak mı?
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