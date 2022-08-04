Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurdu! Ukrayna limanlarından 3 gemi daha sevkiyata başlayacak

Ukray-Rusya savaşı sonrası yaşanan tahıl krizi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle çözülmüştü.
Gemiler Ukrayna limanlarından ayrılmaya başladı. 1 Ağustos'ta Razoni isimli tahıl yüklü gemi Odessa'dan yola çıktıktan sonra İstanbul'da denetlenmiş ve Lübnan'a hareket etmişti.
3 GEMİ DAHA YOLA ÇIKTI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada 3 geminin daha yola çıkacağını açıkladı.
Akar, "Müşterek Koordinasyon Merkezinin yoğun çalışmasıyla yarın Ukrayna limanlarından 3 geminin tahıl sevkiyatı kapsamında seyre başlaması planlanıyor." dedi.
KRİZ İSTANBUL'DA ÇÖZÜLMÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, 22 Temmuz'da, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalanmıştı.
Karadeniz'den tahıl ürünlerinin emniyetli sevki için oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi, 27 Temmuz'da İstanbul'daki Milli Savunma Üniversitesi yerleşkesinde faaliyete geçmişti.
Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcilerinin denetlemelerinin tamamlamalarının ardından Razoni isimli gemi sevkiyata başlamıştı.