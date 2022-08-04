CHP medyası fırıldak gibi! Kemal Kılıçdaroğlu'na göre tavır aldılar... Bir 'Roboski' bir 'Uludere'

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından fonlandığı bilinen medyanın 'tarafsızlık' balonu birkez daha patladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları kapsamında HDP'ye sıcak mesajlar göndermek ve 'helalleşmek' adı altında çeşitli ziyaretler gerçekleştiriyor.
Adaylığını resmen açıklamaktan kaçınan Kılıçdaroğlu, parti kurmaylarına verdiği direktif doğrultusunda ismini sürekli gündemde tutuyor.
Kılıçdaroğlu 6'lı masanın örtülü ortağı HDP'ye sıcak mesajlar göndermekten kaçınmıyor. Terör cezasını çeken eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması için de sık sık çağrıda bulunuyor.
'HELALLEŞME'DE YENİ ADRESİ ULUDERE
Siyasi olarak sözde herkesin gönlünü yapmaya kalkan Kemal Kılıçdaroğlu 'helalleşme' kampanyasını başlatmıştı. HDP'ye sıcak mesajlar göndermek ve 'helalleşmek' adı altında ziyaretler gerçekleştiren Kılıçdaroğlu'nun son durağı içinde FETÖ parmağı olan 34 kişinin hayatını kaybettiği saldırının yaşandığı Uludere oldu.
CHP MEDYASI FIRILDAK GİBİ DÖNDÜ
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Uludere ziyareti CHP medyasının içine düştüğü komik durumu da gözler önüne serdi.
HALK TV'DEN 'ROBOSKİ' YAYINI
Ziyareti dün son dakika olarak izleyicileriyle paylaşan Halk TV büyük bir skandala imza attı.
Kanal konuyla ilgili haberini Uludere'yi es geçerek 'Roboski ziyareti' olarak aktardı. Aynı tavrı Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş da sergiledi.
Toktaş kişisel Twitter hesabından "Kılıçdaroğlu "helalleşme" kapsamında eşiyle birlikte yarın Roboski'ye gidiyor" paylaşımı yaptı.