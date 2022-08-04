CHP medyası fırıldak gibi! Kemal Kılıçdaroğlu'na göre tavır aldılar... Bir 'Roboski' bir 'Uludere'

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından fonlandığı bilinen medyanın 'tarafsızlık' balonu birkez daha patladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları kapsamında HDP'ye sıcak mesajlar göndermek ve 'helalleşmek' adı altında çeşitli ziyaretler gerçekleştiriyor.

Adaylığını resmen açıklamaktan kaçınan Kılıçdaroğlu, parti kurmaylarına verdiği direktif doğrultusunda ismini sürekli gündemde tutuyor.

Kılıçdaroğlu 6'lı masanın örtülü ortağı HDP'ye sıcak mesajlar göndermekten kaçınmıyor. Terör cezasını çeken eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması için de sık sık çağrıda bulunuyor.

'HELALLEŞME'DE YENİ ADRESİ ULUDERE

Siyasi olarak sözde herkesin gönlünü yapmaya kalkan Kemal Kılıçdaroğlu 'helalleşme' kampanyasını başlatmıştı. HDP'ye sıcak mesajlar göndermek ve 'helalleşmek' adı altında ziyaretler gerçekleştiren Kılıçdaroğlu'nun son durağı içinde FETÖ parmağı olan 34 kişinin hayatını kaybettiği saldırının yaşandığı Uludere oldu.