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    • 05.08.2022 07:52
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    3 gemi daha sevkiyata başlayacak: Ukrayna'dan ikinci gemi yola çıktı! Fulmar S isimli gemide denetimler başladı

    Son dakika haberi! Tahıl sevkiyatı kapsamında ikinci gemi yola çıktı. 33 bin ton mısır yüklü Navıstar adlı gemi Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan ayrıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi hamleleri sonrası çözülen tahıl krizi sonrası gemiler Ukrayna limanlarından ayrılıyor. Geçtiğimiz gün ayrılan ilk geminin ardından 3 gemi daha yola çıkacak. Öte yandan tahıl almak üzere Ukrayna’ya doğru yola çıkan Fulmar S isimli gemide denetimler başladı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    3 gemi daha yola çıkacak! Denetimler başladı

    Tahıl sevkiyatı kapsamında ikinci gemi yola çıktı. 33 bin ton mısır yüklü Navıstar adlı gemi Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan ayrıldı.




    Ukrayna-Rusya savaşı sonrası yaşanan tahıl krizi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle çözülmüştü. Gemiler Ukrayna limanlarından ayrılmaya başladı. 1 Ağustos'ta Razoni isimli tahıl yüklü gemi Odessa'dan yola çıktıktan sonra İstanbul'da denetlenmiş ve Lübnan'a hareket etmişti.

    3 GEMİ DAHA YOLA ÇIKIYOR
    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada 3 geminin daha yola çıkacağını açıkladı.


    Akar, Müşterek Koordinasyon Merkezinin yoğun çalışmasıyla bugün Ukrayna limanlarından 3 geminin tahıl sevkiyatı kapsamında seyre başlamasının planlandığını açıkladı.

    DENETİM BAŞLADI
    Tahıl anlaşması sevkiyatı çerçevesinde Bandırma Limanı'nda çıkan ve Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'na doğru yol alan Fulmar S isimli gemi dün gece Kilyos açıklarına demir attı. Tahıl almak üzere Ukrayna'ya doğru yola çıkan Fulmar S isimli gemide denetimler başladı. 10 kişilik heyetin yapacağı denetimlerde geminin ambarları ve balast tankları kontrol edilecek. Önceki gemiye kıyasla bu gemide yapılan denetimin daha detaylı olması planlanıyor.

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında yapılan tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında Bandırma Limanı'ndan çıkan Fulmar S isimli bir gemi, tahıl almak üzere Ukrayna'ya doğru yola çıktı. Kaptanı Türk olan gemi, dün akşam saatlerinde Kilyos açıklarına demir attı.

        Bugün Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinin bulunduğu 10 kişilik bir heyet saat 07.00'de denetim yapmak üzere Rumeli Feneri Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Limanı'na geldi. Buradan Gözcü 1 isimli bota binen heyet, tahıl almaya giden Fulmar S'ye doğru hareket etti. Yaklaşık 1 saat süren yolculuğun ardından heyetin gemiye ulaşması bekleniyor. Gemi çevresinde sahil güvenlik helikopterleri ve botları da güvenlik önlemi aldı.

        Gemide denetim yapacak heyete Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı temsilcileri ile Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden denetim uzmanları da eşlik etti.

        Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile ayrı ayrı görüştü.

        Görüşmelerde, tahıl sevkiyatı konusundaki çalışmalar ve son durum hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

        Akar, görüşmeler ve tahıl sevkiyatına ilişkin soru üzerine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, 22 Temmuz'da İstanbul'da, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalandığını hatırlattı.

            Söz konusu belge kapsamında İstanbul'da Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin kurulduğunu ifade eden Akar, sistemin sorunsuz işlemesine yönelik Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler yetkilileri ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

            İSTANBUL'DAN UKRAYNA'YA GEMİ GİDECEK
            Akar, "Merkezdeki yoğun çalışma ve koordinasyon sonucunda yarın Ukrayna limanlarından 3 geminin tahıl sevkiyatı kapsamında seyre başlaması planlanıyor. Bununla birlikte boş bir geminin de İstanbul'da denetlenerek Ukrayna'ya hareket etmesi beklenmektedir" diye konuştu.

            KRİZ İSTANBUL'DA ÇÖZÜLMÜŞTÜ
            Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, 22 Temmuz'da, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalanmıştı.

            Karadeniz'den tahıl ürünlerinin emniyetli sevki için oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi, 27 Temmuz'da İstanbul'daki Milli Savunma Üniversitesi yerleşkesinde faaliyete geçmişti.

            Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcilerinin denetlemelerinin tamamlamalarının ardından Razoni isimli gemi sevkiyata başlamıştı.

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            Haberler Güncel 3 gemi daha sevkiyata başlayacak: Ukrayna'dan ikinci gemi yola çıktı! Fulmar S isimli gemide denetimler başladı
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