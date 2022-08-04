3 gemi daha sevkiyata başlayacak: Ukrayna'dan ikinci gemi yola çıktı! Fulmar S isimli gemide denetimler başladı

Tahıl sevkiyatı kapsamında ikinci gemi yola çıktı. 33 bin ton mısır yüklü Navıstar adlı gemi Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan ayrıldı.
Ukrayna-Rusya savaşı sonrası yaşanan tahıl krizi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle çözülmüştü. Gemiler Ukrayna limanlarından ayrılmaya başladı. 1 Ağustos'ta Razoni isimli tahıl yüklü gemi Odessa'dan yola çıktıktan sonra İstanbul'da denetlenmiş ve Lübnan'a hareket etmişti.
3 GEMİ DAHA YOLA ÇIKIYOR
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada 3 geminin daha yola çıkacağını açıkladı.
Akar, Müşterek Koordinasyon Merkezinin yoğun çalışmasıyla bugün Ukrayna limanlarından 3 geminin tahıl sevkiyatı kapsamında seyre başlamasının planlandığını açıkladı.
DENETİM BAŞLADI
Tahıl anlaşması sevkiyatı çerçevesinde Bandırma Limanı'nda çıkan ve Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'na doğru yol alan Fulmar S isimli gemi dün gece Kilyos açıklarına demir attı. Tahıl almak üzere Ukrayna'ya doğru yola çıkan Fulmar S isimli gemide denetimler başladı. 10 kişilik heyetin yapacağı denetimlerde geminin ambarları ve balast tankları kontrol edilecek. Önceki gemiye kıyasla bu gemide yapılan denetimin daha detaylı olması planlanıyor.