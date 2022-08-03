Yüksek Askeri Şura Başkan Erdoğan liderliğinde bugün toplanıyor! 32 yıl sonra bir ilk olabilir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplanıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.
Erdoğan ve YAŞ üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı öncesi Anıtkabir'e geldi.
Başkan Erdoğan'ın Aslanlı Yol'un başındaki yerini almasının ardından başlayan törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katıldı.
Başkan Erdoğan'ın ay yıldız motifli çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.