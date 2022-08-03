Yüksek Askeri Şura Başkan Erdoğan liderliğinde bugün toplanıyor! 32 yıl sonra bir ilk olabilir

KOMUTA KADEMESİNİN DURUMU

Yüksek Askeri Şurada ele alınacak konular arasında general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları yer alıyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, bu sene itibarıyla hem yaş haddini hem de görevdeki bekleme süresini dolduruyor. Ancak 13 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Genelkurmay Başkanlığı görev süresine ilişkin düzenlemeye gidildi. Düzenlemeye göre Genelkurmay Başkanının yaş haddi, birer yıllık süreyle 72 yaşına kadar Cumhurbaşkanı onayı ile uzatılabilecek. Bu kapsamda Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresinin Başkan Erdoğan'ın onayıyla uzatılması bekleniyor. Görev süresinin uzatılması halinde Orgeneral Güler, 1990'dan sonra 4 yıldan fazla Genelkurmay Başkanlığı görevini yerine getiren ilk isim olacak.

Görev süreleri geçen sene bir yıl uzatılan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün durumları da Şura'da görüşülecek. Görev sürelerinin uzatılması durumunda Oramiral Özbal Deniz Kuvvetlerinde, Orgeneral Küçükakyüz ise Hava Kuvvetlerinde, 4 yıldan fazla kuvvet komutanlığı yapan üçüncü isimler olacak.