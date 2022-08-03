Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 03.08.2022 21:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.08.2022 21:33
    ABONE OL

    Son dakika: KPSS'de kopya iddiasında flaş gelişme! Yediiklim Yayınevine yönelik operasyon düzenlendi

    Son dakika... KPSS'deki kopya iddialarıyla ilgili olarak ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevinden alınmıştı. Ardından Devlet Denetleme Kurulu'na (DDK) konuyla ilgili incelemelerde bulunulması için talimat verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince KPSS sorularıyla ilgili iddialar kapsamında, Yediiklim Yayınevine yönelik operasyon düzenlendi. Ankara'da yayınevine ait 2 adreste arama başlatıldı.

    Yediiklim Yayınevine yönelik operasyon düzenlendi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı soruların, Yediiklim Yayınevi'nin deneme sınavlarında sorduğu sorularla aynı olması üzerine, Devlet Denetleme Kurulu'na verdiği talimatla birlikte inceleme başladı.

    BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

    KPSS sınavının ardından, sınava giren adayla lisans oturumundaki bazı soruların Yediiklim Yayınevi'nin deneme sınavlarında sorulan sorularla aynı olduğunu belirterek tepki gösterdi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan 31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşen KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavıyla ilgili iddialara ilişkin Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme talimatı verdi. DDK müfettişleri ÖSYM'ye giderek çalışmalara başladı. Söz konusu iddialar üzerine Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alındı.

    POLİS ARAMA YAPIYOR...

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince KPSS sorularıyla ilgili iddialar kapsamında, Yediiklim Yayınevine yönelik operasyon düzenlendi. Ankara'da yayınevine ait 2 adreste arama başlatıldı.

        BAŞKAN ERDOĞAN 'TEK BİR EVLaDIMIZ DAHİ MAĞDUR OLMAYACAK'

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, inceleme sonucunda elde edilen verilerin titizlikle değerlendirileceğini, gerekli adımların ivedilikle atılacağını belirterek, "Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz" dedi.

        SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
        Devlet Denetleme Kurulu müfettişleri hazırladıkları raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunmalarının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

        BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK), 2022 KPSS lisans oturumuna ilişkin iddialar konusundaki suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı. Soruşturmanın savcılık ve DDK tarafından koordineli şekilde yürütüleceği öğrenildi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bakan Nebati’den A Haber’de önemli açıklamalar
        Haberler Güncel Son dakika: KPSS'de kopya iddiasında flaş gelişme! Yediiklim Yayınevine yönelik operasyon düzenlendi
            SON DAKİKA