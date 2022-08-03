Son dakika: KPSS'de kopya iddiasında flaş gelişme! Yediiklim Yayınevine yönelik operasyon düzenlendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı soruların, Yediiklim Yayınevi'nin deneme sınavlarında sorduğu sorularla aynı olması üzerine, Devlet Denetleme Kurulu'na verdiği talimatla birlikte inceleme başladı.
BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ
KPSS sınavının ardından, sınava giren adayla lisans oturumundaki bazı soruların Yediiklim Yayınevi'nin deneme sınavlarında sorulan sorularla aynı olduğunu belirterek tepki gösterdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşen KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavıyla ilgili iddialara ilişkin Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme talimatı verdi. DDK müfettişleri ÖSYM'ye giderek çalışmalara başladı. Söz konusu iddialar üzerine Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alındı.
POLİS ARAMA YAPIYOR...
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince KPSS sorularıyla ilgili iddialar kapsamında, Yediiklim Yayınevine yönelik operasyon düzenlendi. Ankara'da yayınevine ait 2 adreste arama başlatıldı.