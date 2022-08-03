Ankara'daki cemevi provokasyonunda flaş gelişme! 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Ankara'da cemevi saldırılarıyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltında alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyede önce savcı sorgusu yapılacak. Sorgulamanın ardından şüpheliler nöbetçi sulh ceza mahkemesine çıkacak.
Geçtiğimiz pazar günü bir kişi Çankaya'daki Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi'nde kasten yaralama eylemi gerçekleştirmişti.
Saldırgan, daha sonra Mamak'taki iki cemevine zarar vermişti. Şüpheli, Eskişehir'e kaçmak isterken Emniyet ekiplerince yakalanmıştı. Diğer 2 şüpheliden biri İzmir'de, diğeri ise Eskişehir-Ankara yolunda gözaltına alınmıştı.
ESKİ TÜRKİYE'NİN AYAK İZİ: PLANLI PROVOKASYON
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuya ilişkin çetiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "3 gün önce, eski Türkiye'nin bir alışkanlığı ile karşılaştık. Muharrem ayının 1'nci gününde 3 cemevine yönelik alçakça provokasyonla karşılaşmamıza rağmen; eski Türkiye'den farklı olarak bu planlı provokasyon faili meçhul kalmadı. Toplumumuzun tüm kesimleri tarafından lanetle karşılanan bu planlı provokasyon, milletimizin 'birlik duvarına' çarptı. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde hükumetimiz göreve geldiği ilk günden itibaren herkesin kendisini ifade edebildiği Türkiye adımlarında; sadece son 2 yılda 1585 cemevi ziyaret edildi. 8 bin 600 talebin 5 bin 600'ü karşılandı. Ayrıca birçok adım ve ülkemizin her tarafında oluşan kardeşlik iklimi, tam da Muharrem ayının ruhuna uygun anlayışla bu karanlık ellerin menfur emelleri engellenmektedir. Soruşturma derinleşmiş, yeni gözaltılar yapılmış ve eski Türkiye'nin ayak izlerine rastlanılmıştır. Elde edilen tüm bilgiler, yargıya intikal ettirilerek birliğimizi hedef alan bu 'planlı provokasyon' en ağır şekilde cezalandırılacaktır" ifadelerini kullandı.
ROTAYI NASIL OLUŞTURDU?
Saldırgan Ahmet Ozan K. ilk ifadesinde 45 dakika içerisinde üç cemevine saldırıda bulunduğunu söyledi. Ancak İzmir'de yaşadığı tespit edilen ve kendi aracıyla Ankara'ya giderek saldırıları gerçekleştiren Ahmet Ozan K.'nın 45 dakika içinde farklı bölgedeki 3 cemevine giderek saldırı gerçekleştirmesi akıllarda soru işareti oluşturdu. Provokatörün ilk saldırıyı gerçekleştirdiği Kızılay'daki Türkmen Alevi Vakfı Genel Merkezi ile ikinci saldırdığı Şah-ı Merdan Cemevi arasında özel araçla 18 dakika, toplu taşıma ile 30 dakika, yürüyerek ise 1 saat 23 dakikalık bir mesafe bulunduğu öğrendildi. Üçüncü saldırdığı Ana Fatma Cemevi ile Şah-ı Merdan Cemevi arasında ise yaklaşık 3 kilometre bulunduğu öğrenilirken, Ankara'yı bilmeyen birinin bu 3 cemevine 45 dakikada gitmesinin imkansıza yakın bir durum olduğu belirtildi. Saldırganın 45 dakikada 3 cemevine gitmesi başka birinden yardım alma ihtimalini de kuvvetlendirdi.
SİYASİ YAPILARI FARKLI
Provokatörün saldırıda bulunduğu 3 cemeviyle ilgili dikkat çeken bir diğer unsur da cemevlerinin 3'ünün de siyasi yapısının birbirinden farklı olması oldu. İlk hedef olan Türkmen Alevi Vakfı Genel Merkezi'nin daha çok milliyetçi bir yapıda olduğu öğrenilirken, ikinci hedef olan Şah-ı Merdan ise sosyal demokrat bir yapıda bulunuyor. Son hedef Ana Fatma Cemevi'nin bağlı olduğu Demokratik Alevi Dernekleri HDP'ye yakın bir çizgide yer alıyor.