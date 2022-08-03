Ankara'daki cemevi provokasyonunda flaş gelişme! 3 şüpheli adliyeye sevk edildi





ROTAYI NASIL OLUŞTURDU?

Saldırgan Ahmet Ozan K. ilk ifadesinde 45 dakika içerisinde üç cemevine saldırıda bulunduğunu söyledi. Ancak İzmir'de yaşadığı tespit edilen ve kendi aracıyla Ankara'ya giderek saldırıları gerçekleştiren Ahmet Ozan K.'nın 45 dakika içinde farklı bölgedeki 3 cemevine giderek saldırı gerçekleştirmesi akıllarda soru işareti oluşturdu. Provokatörün ilk saldırıyı gerçekleştirdiği Kızılay'daki Türkmen Alevi Vakfı Genel Merkezi ile ikinci saldırdığı Şah-ı Merdan Cemevi arasında özel araçla 18 dakika, toplu taşıma ile 30 dakika, yürüyerek ise 1 saat 23 dakikalık bir mesafe bulunduğu öğrendildi. Üçüncü saldırdığı Ana Fatma Cemevi ile Şah-ı Merdan Cemevi arasında ise yaklaşık 3 kilometre bulunduğu öğrenilirken, Ankara'yı bilmeyen birinin bu 3 cemevine 45 dakikada gitmesinin imkansıza yakın bir durum olduğu belirtildi. Saldırganın 45 dakikada 3 cemevine gitmesi başka birinden yardım alma ihtimalini de kuvvetlendirdi.

SİYASİ YAPILARI FARKLI

Provokatörün saldırıda bulunduğu 3 cemeviyle ilgili dikkat çeken bir diğer unsur da cemevlerinin 3'ünün de siyasi yapısının birbirinden farklı olması oldu. İlk hedef olan Türkmen Alevi Vakfı Genel Merkezi'nin daha çok milliyetçi bir yapıda olduğu öğrenilirken, ikinci hedef olan Şah-ı Merdan ise sosyal demokrat bir yapıda bulunuyor. Son hedef Ana Fatma Cemevi'nin bağlı olduğu Demokratik Alevi Dernekleri HDP'ye yakın bir çizgide yer alıyor.