Tahıl koridorunun ilk gemisi bu gece yarısı İstanbul Boğazı’nda! Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Rusya, Ukrayna, Birleşmiş Milletler ve Türkiye tarafından tahıl koridoru anlaşmasının imzalanmasının ardından ilk gemi yola çıktı.

YARIN SABAH DENETLECEK

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna'dan hareket eden tahıl gemisine ilişkin açıklama yayımladı.



Açıklamada, "Dün Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisinin saat 21.00 civarı İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşması beklenmektedir. Geminin müşterek denetleme timi tarafından denetimine yarın sabah başlanacaktır" ifadelerine yer verildi.



MKM'DEN AÇIKLAMA

Ukrayna'dan dün hareket eden ve mısır taşıyan kuru yük gemisiyle ilgili açıklama yapan Müşterek Koordinasyon Merkezi (MKM) Koordinatörü Tuğamiral Özcan Altunbulak, geminin gece yarısı İstanbul'da demirlemesinin beklendiğini söyledi.

Ukrayna limanlarından tahıl ürünlerinin güvenli sevkiyatını sağlamak için açılan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde, dün sabah saatlerinde Ukrayna'dan yola çıkan Sierra Leone bayraklı 27 bin ton mısır taşıyan kuru yük gemisiyle ilgili basın açıklaması yapıldı.