Tahıl koridorunun ilk gemisi bu gece yarısı İstanbul Boğazı’nda

MKM Koordinatörü Tuğamiral Özcan Altunbulak, yaptığı konuşmada Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin 27 Temmuz'da açılışının yapıldığını hatırlatarak, küresel tahıl krizinin çözümüne yardımcı olması amacıyla Ukrayna'dan ihraç edilecek tahıl, gübre ve benzeri ürünlerin Odessa, Çernomorsk ve Yujniy limanlarından emniyetle denizden nakliyatının Girişim Belgesine uygun olarak icra edilmesini sağlamanın hedeflendiğini söyledi.

Altunbulak, MKM'nin görev ve sorumlulukları hakkında şu bilgileri verdi:

"Girişime dahil olacak ticari gemilerin kaydını ve takibini yapmak, bu gemilerin Ukrayna limanlarına giriş çıkış planını oluşturmak ve uygulamak, Türkiye'de belirlenecek bir limanda Ukrayna'ya giden ve gelen gemilerin denetimini yaptırmak, uydu, internet ve diğer muhabere imkanları ile ticari gemilerin intikalini teknik olarak takip etmek, tüm faaliyetlerini taraf ülkeler ve BM ile koordineli olarak icra etmek görev ve sorumluluklarını üstlenmiştir."