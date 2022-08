Acil servis

EN sık yaşanan dolandırıcılık vakalarından birine dönüşen 'yetkili servis' mağduriyeti hemen herkesin başına gelir hale geldi. Beyazelektronik eşyayı alıp ortadan kaybolan da arızayı farklı göstererek, parça değiştirmediği halde değiştirmiş gibi yaparak ya da cihazı daha da bozarak büyük maddi zarara neden olan da var. Uzmanlar, "SERBİS'ten yetkili servisi sorgulayın, eve gelene yetki belgesini sorun, fatura talep edin" uyarısı yapıyor.



TÜKETICILER DERNEĞI (TÜDER) BAŞKANI LEVENT

KÜÇÜK: Yetkili servisözel servis ayrımına ilişkin mağduriyetler tüketicilerin en sık karşılaştığı problemlerden biri. Tüketiciler garanti süresindeki ürünler için yetkili servislerden hizmet almalı. Telefon numarası, e-posta adresi istenmeli, yetkili servis belgesi veya yetkili servis kimlik belgesi sorulmalı. Ticaret Bakanlığı'nın SERBİS sistemi var. Verilen hizmet eksikse yani 'ayıplı hizmetse' hemen servisin tekrar edilmesi talep edilmeli. Aksi halde hakem heyetine gidilmeli. Arama motorlarının da sorumluluğu var.



SABAH. COM.TR SEO MÜDÜRÜ ULAŞ

AYDOĞAN: Arama sonuçlarında çıkan Adwords reklamları, kimi zaman yanıltıcı olabiliyor. Burada kullanıcılar arama motorunda yaptığı sorgulamaların ardından site adresinin yanında 'reklam' ibaresini görüyorsa doğru yeri aradığını ve reklam sahibi işletmenin güvenirliğini kontrol etmeli. Ya da reklamlı sonuçlara hiç tıklamadan işletmelerin resmi siteleri ziyaret edilmeli.



SERBİS KOLAYLIĞI

TICARET Bakanlığı, yetkili servis dolandırıcılığının önüne geçmek için Servis Bilgi Sistemi'ni (SERBİS) hizmete aldı. Mobil uygulaması da hayata geçirilen SERBİS'te tüm markaların yetkili servis numaraları toplandı. www. servis.gov.tr adresli internet sitesinin 'yetkili servis sorgulama' bölümünde üretici/ithalatçı veya marka bilgileri girilerek ürün bazında servis araması yapılabilmekte. Servisler illere ve ilçelere göre aranabiliyor.



ARIZALI PARÇAYI DEĞİŞTİRMEMİŞLER

MAĞDUR MEHMET Y.: Buzdolabımız arıza verdi. Yetkili servis çağırmak için internetten arama yaptım. İlk çıkan numarayı aradım. Servis, 'Dolabın beyni (hafıza kartı) yanmış, değişmesi lazım' dedi. 2 bin 700 lira tuttuğunu ancak bin 700 lira alacağını söyledi. 4 gün sonra geldiler. Meğer aynı parçayı takmışlar. Arıza da devam etti. Ürünü aldığım bayiyi aradım, şok oldum. Garanti süresinin 2023'e kadar olduğunu öğrendim. Yetkili servis gelip tamiri yaptı. Savcılığa başvurdum. Avukat aracılığıyla paramın iadesi yapıldı.



YETKILI SERVIS SAHIBI FATIH

BANK: İnternette servis araması yapınca en az 10 reklamlı servis numarası çıkıyor. İyi araştırma yapın. Her 444'lü, her 0850'li numara yetkili servis değil, her servis kıyafeti olan kişi yetkili servis görevlisi değil. Elinde her termal yazıcı olana inanmayın. Arıza ile ilgili biraz araştırma yapın. Eve gelen tamircinin söylediği her şeye, 'Tamam, sen bilirsin' demeyin. Mutlaka fatura isteyin. 'Fatura vermezsen sana para ödemem' deyin. 'Faturayı posta kutusuna bırakacağım' gibi sözlere aldanmayın.



Erdoğan YAPIK