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    Tahıl koridorunda ilk rota belli oldu: Razoni gemisi Odessa Limanı'ndan hareket etti

    Son dakika haberi! Rusya-Ukrayna savaşının ardından baş gösteren tahıl krizi Türkiye'nin oynadığı kilit rolle çözüme kavuşturuldu. Tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamındaki mısır yüklü ilk gemi 08.30'da Lübnan'a gitmek üzere Odessa Limanı'ndan hareket ettiği bildirdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Tahıl koridorunda ilk rota belli oldu!
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    Rusya-Ukrayna savaşının ardından baş gösteren tahıl krizi Türkiye'nin oynadığı kilit rolle çözüme kavuşturuldu.

    Tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamındaki mısır yüklü ilk gemi 08.30'da Lübnan'a gitmek üzere Odessa Limanı'ndan hareket ettiği bildirdi.


    SİNYALİ KAPATMIŞ OLABİLİR
    Gemi rotalarının takip edildiği marinetraffic.com adlı sitede geminin Odessa Limanı'nda olduğu görülürken A Haber canlı yayınında konuyla ilgili detaylı bilgi veren muhabir Rüya Akkuş geminin sinyalinin kapatılmış olabileceğini dikkat çekti.

    MSB SAATİ DUYURMUŞTU
    Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından çıkacak tahıl yüklü ilk geminin Odesa Limanı'ndan saat 08.30'da hareket etmesi konusunda mutabık kalındığını bildirdi.

    SAAT 08.30'DA ODESA LİMANI'NDAN HAREKET ETMESİ KONUSUNDA MUTABIK KALINDI
    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Bakanlar ve ilgili taraflarla yaptığı görüşmeler ve İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin yoğun çalışmaları sonucunda tahıl yüklü ilk geminin saat 08.30'da Odesa Limanı'ndan hareket etmesi konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

    Mısır yüklü Razoni isimli Sierra Leone bayraklı kuru yük gemisinin Lübnan'a gideceği bildirilen açıklamada, "22 Temmuz 2022'de Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi' belgesi kapsamında sevkiyat yapacak bu ilk gemiyi takiben diğer gemilerin de belirlenen koridor ve usuller çerçevesinde intikalleri planlanmaktadır" ifadesine yer verildi.

        Türkiye'nin girişimleriyle uygulamaya konulan "tahıl koridoru" planı işlemeye başladı. İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin açılmasının ardından ilk geminin yüklendiği haberi geldi. Geminin mısır yüklü olduğu kaydedilirken, boş gemiler ve yükü tahıl olmayan gemilerin limanlardan çıkmasına izin verilmeyeceği bildirildi. 16 gemi konvoy halinde ayrılacak. İlk durak İstanbul olacak. Gemiler, yola çıktığı andan itibaren İHA'larla ve uyduyla izlenecek. Ukrayna limanlarından gelecek ilk geminin 3 Ağustos'ta Türk karasularında olması bekleniyor.

        ŞEFFAF BİLGİ VERMELERİ GEREKECEK
        25 milyon ton tahılı dünyaya ulaştıracak koridorun bütün kontrolü İstanbul'da kurulacak merkezde gerçekleştirilecek. Küresel gıda fiyatlarını düşürecek koridorun etkin şekilde çalışması için önlemler alındı. Buna göre gemilerin takibi uydudan ve İHA'larla yapılacak. Kontroller varış limanında gerçekleştirilecek. Sinyalini kapatan, liman uğrak noktaları konusunda şeffaf bilgi vermeyen gemiler Türk karasularına alınmayacak. Rusya da tahıl ve gübre ihracatı yapabilecek.

        50 SAVAŞ ESİRİNİ KİM ÖLDÜRDÜ
        Rusya ile Ukrayna, Donetsk bölgesinin işgal altındaki bölümünde onlarca Ukraynalı savaş esirinin öldüğü saldırı nedeniyle birbirlerini suçladılar. Rusya tarafı saldırıda 50 savaş esirinin öldüğünü duyurdu. Rusya'ya göre saldırıyı Kiev tarafı kasıtlı şekilde yaptı. Ukrayna yönetimi ise BM'den tarafsız bir soruşturma açılmasını istedi.
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