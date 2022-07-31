Son dakika: Sırbistan- Kosova sınırında sıcak saatler! Vucic'ten açıklama: Sırplar kendi evlerini savunacaklar

Ülkesinin çatışmalara neden olan ve çatışma isteyen taraf olmadığının altını çizen Vucic, "Sırbistan, (Slobodan) Miloşeviç ve (Boris) Tadiç zamanında olduğu gibi kolayca yenebileceğiniz bir ülke değil." dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Sırbistan-Kosova sınırındaki gerginliğe son verilmesi çağrısında bulundu.

RUSYA, AB VE ABD'Yİ SUÇLADI

Kosova - Sırbistan gerilimine ilişkin Rusya'dan ilk açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, "Kosova ile arkasındaki ABD ve AB, provokasyonları durdurmalı. Sırpların haklarına saygı duyulmalı." diye konuştu.