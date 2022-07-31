Son dakika: Sırbistan- Kosova sınırında sıcak saatler! Vucic'ten açıklama: Sırplar kendi evlerini savunacaklar

Kosova ile Sırbistan savaşın eşiğine geldi. Sırbistan'ın Kosova vatandaşlarını özel bir belge ile ülkeye alma hamlesine Priştine hükümeti misli ile karşılık verdi.
SAVAŞ GERİLİMİ...
Sırbistan ile Kosova sınırı karşılıklı olarak kapandı ve barikat kuruldu. Bölgede tansiyonun yükseldiğine dair görüntüler geliyor.
SIPLAR KENDİ EVLERİNİ SAVUNACAKLA
Öte yandan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, halka sesleniş konuşmasında, Kosova'daki Sırpların durumunu değerlendirirken, "Kosovalı Sırplar, daha fazla zulme tahammül etmeyecek." ifadesini kullandı.
Kosovalı Sırplardan, Arnavutlara yönelik bir saldırı ya da kışkırtma olmayacağı yönünde söz aldığına işaret eden Vucic, bu durumun, "Arnavutların yaptıklarından bağımsız olarak değişmeyeceğini", ancak Sırpların da kendi evlerini koruyacaklarını kaydetti.