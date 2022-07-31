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    • 31.07.2022 21:59
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    Son dakika: Sırbistan- Kosova sınırında sıcak saatler! Vucic'ten açıklama: Sırplar kendi evlerini savunacaklar

    Son dakika... Sırbistan- Kosova sınırında çanlar çalmaya başladı... Sırbistan ile Kosova sınırı karşılıklı olarak kapandı ve barikat kurulduğu belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, halka sesleniş konuşmasında, Kosova'daki Sırpların durumunu değerlendirirken, "Kosovalı Sırplar, daha fazla zulme tahammül etmeyecek." ifadesini kullandı.

    Sırbistan- Kosova sınırında sıcak saatler!

    Kosova ile Sırbistan savaşın eşiğine geldi. Sırbistan'ın Kosova vatandaşlarını özel bir belge ile ülkeye alma hamlesine Priştine hükümeti misli ile karşılık verdi.

    SAVAŞ GERİLİMİ...

    Sırbistan ile Kosova sınırı karşılıklı olarak kapandı ve barikat kuruldu. Bölgede tansiyonun yükseldiğine dair görüntüler geliyor.

    SIPLAR KENDİ EVLERİNİ SAVUNACAKLA

    Öte yandan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, halka sesleniş konuşmasında, Kosova'daki Sırpların durumunu değerlendirirken, "Kosovalı Sırplar, daha fazla zulme tahammül etmeyecek." ifadesini kullandı.

    Kosovalı Sırplardan, Arnavutlara yönelik bir saldırı ya da kışkırtma olmayacağı yönünde söz aldığına işaret eden Vucic, bu durumun, "Arnavutların yaptıklarından bağımsız olarak değişmeyeceğini", ancak Sırpların da kendi evlerini koruyacaklarını kaydetti.

        Vucic, "Biz barışı arayacağız ama söyleyeyim ki teslim olmayacağız." şeklinde konuştu.

        Sırbistan'ın hiçbir zaman bugünkünden daha karmaşık ve zor bir durumda olmadığını vurgulayan Vucic, Priştine yönetiminin ise kendisini sürekli mağdur olarak göstermeye çalıştığını söyledi. Vucic, Kosova'daki Arnavutların, Başbakan Albin Kurti yüzünden problem yaşadıklarını ve Batı'nın Kosova'da oluşabilecek hiçbir çatışmayı istemeyeceğini dile getirdi.

        Ülkesinin çatışmalara neden olan ve çatışma isteyen taraf olmadığının altını çizen Vucic, "Sırbistan, (Slobodan) Miloşeviç ve (Boris) Tadiç zamanında olduğu gibi kolayca yenebileceğiniz bir ülke değil." dedi.

        Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Sırbistan-Kosova sınırındaki gerginliğe son verilmesi çağrısında bulundu.

        RUSYA, AB VE ABD'Yİ SUÇLADI

        Kosova - Sırbistan gerilimine ilişkin Rusya'dan ilk açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, "Kosova ile arkasındaki ABD ve AB, provokasyonları durdurmalı. Sırpların haklarına saygı duyulmalı." diye konuştu.
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        Haberler Güncel Son dakika: Sırbistan- Kosova sınırında sıcak saatler! Vucic'ten açıklama: Sırplar kendi evlerini savunacaklar
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