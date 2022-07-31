Gözler kritik Kabine’de! Masada takibe düşen kart borcu için 3 formül var

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yarın gerçekleştirilecek. Dar gelirlilerin takibe düşmüş ve icra aşamasına gelmiş kredi ve kart borçlarına ilişkin düzenlemenin toplantısı sonrası açıklanması bekleniyor. Öte yandan; Kabine Toplantısı'nda tahıl koridoru, terörle mücadele konuları ve dış politika konuları da ele alınacak.
KREDİ KARTI VE KART BORÇLARI İÇİN 3 FORMÜL
Yeni düzenleme birçok kredi kartı ve kredi borçları nedeni ile takibe düşen dar gelirlileri yakından ilgilendirirken, Takibe düşen kart borcu için ise konuşulan 3 formül ise şöyle: Borç öteleme, yapılandırma, takip süresini uzatma.