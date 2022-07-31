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    • 31.07.2022 13:46
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    Gözler kritik Kabine’de! Masada takibe düşen kart borcu için 3 formül var

    Türkiye’nin gözü iki haftada bir yapılan kritik Kabine toplantısında. Özellikle dar gelirliler için yapılan çalışma Kabine’nin ana gündem konusu olacak. Takibe düşen kart borcu için de 3 formül konuşuluyor.

    Masada takibe düşen kart borcu için 3 formül var
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    Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yarın gerçekleştirilecek. Dar gelirlilerin takibe düşmüş ve icra aşamasına gelmiş kredi ve kart borçlarına ilişkin düzenlemenin toplantısı sonrası açıklanması bekleniyor. Öte yandan; Kabine Toplantısı'nda tahıl koridoru, terörle mücadele konuları ve dış politika konuları da ele alınacak.

    Kabine Toplantısı'nda dar gelirli vatandaşlar için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlıklarının bir araya gelerek yürüttükleri çalışmanın son durumu masaya yatırılacak.

    KREDİ KARTI VE KART BORÇLARI İÇİN 3 FORMÜL
    Yeni düzenleme birçok kredi kartı ve kredi borçları nedeni ile takibe düşen dar gelirlileri yakından ilgilendirirken, Takibe düşen kart borcu için ise konuşulan 3 formül ise şöyle: Borç öteleme, yapılandırma, takip süresini uzatma.

        Çalışmanın detaylarının, Kabine toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

        SOSYAL KONUT VE HAZİNE ARAZİSİ SATIŞI GÖRÜŞÜLECEK
        81 ilde yapılacak 150 bin sosyal konut projesi ile konut yapımı için hazine arazisi satışı da masaya yatırılacak. Konut projesinde vadenin 20 yıl olması beklenirken, projeden dar gelirli vatandaşlar yararlanacak. Yeni projede ayrıca; emekliler, şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra gençler ve yeni evlenecekler de ayrı kota sağlanacak.

        TERÖRLE MÜCADELE VE DIŞ POLİTİKA
        Kabine Toplantısı'nda tahıl koridoru, terörle mücadele konuları ve dış politika konuları da ele alınacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapması bekleniyor.
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