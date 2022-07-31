Gözler kritik Kabine’de! Masada takibe düşen kart borcu için 3 formül var

SOSYAL KONUT VE HAZİNE ARAZİSİ SATIŞI GÖRÜŞÜLECEK

81 ilde yapılacak 150 bin sosyal konut projesi ile konut yapımı için hazine arazisi satışı da masaya yatırılacak. Konut projesinde vadenin 20 yıl olması beklenirken, projeden dar gelirli vatandaşlar yararlanacak. Yeni projede ayrıca; emekliler, şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra gençler ve yeni evlenecekler de ayrı kota sağlanacak.

TERÖRLE MÜCADELE VE DIŞ POLİTİKA

Kabine Toplantısı'nda tahıl koridoru, terörle mücadele konuları ve dış politika konuları da ele alınacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapması bekleniyor.