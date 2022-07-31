Gözler kritik Kabine’de! Masada takibe düşen kart borcu için 3 formül

Gözler bir kez daha kabine toplantına çevrildi. Çünkü dar gelirlilerin takibe düşmüş, icra aşamasına gelmiş, kredi ve kart borçlularına yönelik çalışmanın detaylarını kabine sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaşması bekleniyor. Çalışma dar gelirlileri kapsıyor. Maddi konularda yargıya taşınan sorunlarının çözümü için formüller taslakta yer alıyor. Takibe düşmüş ve icralık olmuş borçlar, Kredi ve kredi kartı borçları taslaktaki temel başlıklar.