Gözler kritik Kabine’de! Masada takibe düşen kart borcu için 3 formül

Gözler bir kez daha kabine toplantına çevrildi. Çünkü dar gelirlilerin takibe düşmüş, icra aşamasına gelmiş, kredi ve kart borçlularına yönelik çalışmanın detaylarını kabine sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaşması bekleniyor. Çalışma dar gelirlileri kapsıyor. Maddi konularda yargıya taşınan sorunlarının çözümü için formüller taslakta yer alıyor. Takibe düşmüş ve icralık olmuş borçlar, Kredi ve kredi kartı borçları taslaktaki temel başlıklar.
TAKİBE DÜŞEN KART BORCU İÇİN 3 FORMÜL
Takibe düşen kart borcu için ise konuşulan 3 formül şöyle: Borç öteleme, yapılandırma, takip süresini uzatma.
Detayları Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak. Bu nedenle çalışmanın şimdilik genel çerçevesi belli. Ama bu borçlara yönelik borç öteleme, yeniden yapılandırma veya takip süresinin uzatılması gibi adımlar olacak mı? merak ediliyor.