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    • 31.07.2022 12:37
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    Gözler kritik Kabine’de! Masada takibe düşen kart borcu için 3 formül

    Türkiye’nin gözü iki haftada bir yapılan kritik Kabine toplantısında. Özellikle dar gelirliler için yapılan çalışma Kabine’nin ana gündem konusu olacak. Takibe düşen kart borcu için de 3 formül konuşuluyor.

    Masada takibe düşen kart borcu için 3 formül

    Gözler bir kez daha kabine toplantına çevrildi. Çünkü dar gelirlilerin takibe düşmüş, icra aşamasına gelmiş, kredi ve kart borçlularına yönelik çalışmanın detaylarını kabine sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaşması bekleniyor. Çalışma dar gelirlileri kapsıyor. Maddi konularda yargıya taşınan sorunlarının çözümü için formüller taslakta yer alıyor. Takibe düşmüş ve icralık olmuş borçlar, Kredi ve kredi kartı borçları taslaktaki temel başlıklar.

    TAKİBE DÜŞEN KART BORCU İÇİN 3 FORMÜL
    Takibe düşen kart borcu için ise konuşulan 3 formül şöyle: Borç öteleme, yapılandırma, takip süresini uzatma.

    Detayları Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak. Bu nedenle çalışmanın şimdilik genel çerçevesi belli. Ama bu borçlara yönelik borç öteleme, yeniden yapılandırma veya takip süresinin uzatılması gibi adımlar olacak mı? merak ediliyor.

        KABİNE GÜNDEMİ YOĞUN
        Yarın Beştepe'de toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündemi yoğun. Dar gelirli vatandaşlar için Hazine ve Maliye ile Adalet Bakanlıklarının bir araya gelerek yürüttükleri çalışmanın son durumu ele alınacak.

        CNN'de yer alan habere göre, 81 ilde 150 bin sosyal konut inşasına yönelik çalışma ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bir süredir üzerinde çalıştığı 'hazine arsalarının ev yapma şartıyla dar gelirli vatandaşlara uygun fiyat ve kredi imkânı ile sunulması' da toplantıda ele alınacak.
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        Haberler Güncel Gözler kritik Kabine’de! Masada takibe düşen kart borcu için 3 formül
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