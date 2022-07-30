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    • 30.07.2022 09:22
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    • 30.07.2022 09:40
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    MİT'ten nokta operasyon: Güngören saldırısının faili öldürüldü

    Son dakika haberleri... MİT, 2008 yılındaki Güngören saldırısının faillerinden PKK terör örgütü mensubu Nüsret Tebiş'i Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonda etkisiz hale getirdi.

    Güngören saldırısının faili öldürüldü

    MİT, 2008 yılında Güngören'de 17 kişi ile doğmamış bir bebeğin öldüğü, 90 kişinin yaralandığı bombalı saldırının faillerinden PKK terör örgütü mensubu Nüsret Tebiş'i öldürdü.

    ELİ KANLI SANIKLARA YARGITAY CEZA YAĞDIRDI
    Saldırıya ilişkin dosyayı neticelendiren Yargıtay 16. Ceza Dairesi, sanıklar Hüseyin Türeli ve Nusret Tebiş'e, "PKK terör örgütüne yarar sağlamak ve örgüt adına patlayıcı madde kullanmak suretiyle adam öldürme, yaralama, devlet topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koymaya veya devletin bağımsızlığını zayıflatmaya veya birliğini bozmaya veya devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya yönelik" suçları nedeniyle, verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onamıştı.

    Daire, sanıkların "bomba patlatmak suretiyle hamile bir kadının da olduğu 17 kişiyi öldürmek" suçundan da ayrı ayrı 17'şer kez verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını da yerinde buldu.

    Daire, aynı sanıkların "patlayıcı madde bulundurmak" suçundan 10, "bomba patlatmak suretiyle 79 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan16 olmak üzere toplam 26 yıl hapis cezası mahkumiyetini de onadı.

    Nüsret Tebiş:

    MİT TERÖRÜ KAYNAĞINDA YOK EDİYOR: NOKTA OPERASYONLARLA AĞIR DARBE
    Türkiye'de barış ve huzur ortamını bozmaya çalışan terör örgütlerinin pek çok üst düzey yöneticisi, nokta operasyonlarla öldürüldü.

    PKK'YA AĞIR DARBE İNDİRİLDİ!
    Mili İstihbarat Teşkilatı, yılbaşından bu yana gerçekleştirdiği nokta operasyonlarla PKK terör örgütüne büyük darbe vurdu. MİT, 7 ayda 20 büyük operasyon gerçekleştirerek, 8'i sağ olmak üzere 21 teörist etkisiz hale getirildi.

    28 Ocak'ta Sincar'ın Bab Şilo bölgesinde PKK/YBŞ sözde özel kuvvet sorumlusu 'Azad' kod adlı Sileman Şemo Yusuf, nokta atışı vurulan araçta etkisiz hale getirildi. Suriye sınırındaki bombalı eylemlerin sorumlusu PKK/YPG'li terörist 'Hebat Gever' kod adlı Süleyman Orhan, 17 Şubat'taki operasyonda etkisiz hale getirildi.

    PKK/YPG'nin sözde Amude-Derbesiye eyalet sorumlusu Mehmet Aydın, 17 Nisan'da Suriye'nin Derbesiye ilçesinde nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

    20 Şubat'ta PKK-YPG'nin sözde Kobani (Ayn El Arab) Savunma Komitesi Eş Başkanı 'Ronahi Kobani' kod adlı Rodin Abdulkadir Muhammed ve sözde YPJ Kobani Yürütme Komitesi'nde faaliyet yürüten 'Dilar Halep' kod adlı Ranya Henan yine nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

    2 üst düzey sorumlu kadrosunu kaybeden YPJ, bu operasyonla ağır darbe aldı.

    SUİKASTÇI SAĞ ELE GEÇİRİLDİ
    PKK'nın Mahmur, Kerkük, Süleymaniye sözde saha genel sorumlusu olarak görevlendirilen 'Ahmet Rubar' kod adlı Mehmet Erdoğan, 21 Mayıs'ta düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

    Yine MİT'in Suriye'de yürüttüğü operasyonda, PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde suikastçısı, 'Rojda' kod adlı Dilbirin Kaçar, yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

        Teröristin, Ocak 2018'deki Zeytin Dalı Harekatı ve Ekim 2019'daki Barış Pınar Harekatı sırasında örgüt bünyesinde 'suikastçı' olarak yer aldığı belirtildi.

        Dilbirin Kaçar'ın, son olarak Türkiye'nin olası harekatına karşı Kobani bölgesine takviye güç olarak gönderilen timin sözde komutanlığını yaptığı da belirtildi.

        ÖRGÜTE ÜST DÜZEY DARBE
        Terör örgütü PKK'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı, 'Ferhat Derik' kod adlı Hüseyin Şibli de Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de 19 Haziran'da MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirdi.

        PKK'nın Suriye'de en çok önem atfedilen kadroları arasında görülen teröristin, terörist başı Abdullah Öcalan'ın Suriye'de bulunduğu dönemde PKK'ya katıldığı, 2004 yılında Halep kırsalında sözde sorumlu düzeye geldiği, daha sonra örgütün liderlerini eğittiği Gare ve Kandil alanında görevlendirildiği belirtildi.

        Ayrıca terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi ve Kongra-Gel sözde başkanlık divanı üyesi, 'Raperin' kod adlı Delal Azizoğlu da Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildi.

        Yine Suriye'nin Kobani kentinde düzenlenen operasyonda Şırnak'ta polis ve askerleri şehit eden PKK/YPS üyesi Ekrem Üstek etkisiz hale getirildi.

        Ayrıca Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de düzenlenen operasyonla terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden, 'Dılhaz Gabar' kod adlı Mehmet Doğan da etkisiz hale getirilenler arasında yer aldı.

        TEPE YÖNETİCİSİ ÖLDÜRÜLDÜ
        MİT, PKK'nın silahlı faaliyetlerinin yönetildiği sözde PKK-HPG konseyi üyesi ve YJA-STAR'ın tepe yöneticilerinden 'Berfin Nurhak' kod adlı terörist Hanım Demir'i, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirdi.

        Ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki Duhok- Gara bölgesinde düzenlenen operasyonda, sözde PKK/HPG askeri konsey üyesi ve terörist Demir'in yerine Apollo Akademiler sorumluluğuna getirilen 'Dersim Malatya' kod adlı İzzettin İnan da etkisiz hale getirildi.

        KULAKSIZ'IN KANI YERDE KALMADI
        Muş'un Malazgirt ilçesinde 7 yıl önce İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit edilmesi ile ilgili olayda 'son fail' olduğu belirtilen 'Zerdeşt' kod adlı PKK/KCK üyesi Savaş Çelik, MİT'in sınır ötesinde düzenlediği operasyonla yakalanıp, Türkiye'ye getirildi.

        PKK-YPG'nin sözde Kobani sorumlusu 'Kendal Ermeni' kod adlı Şahin Tekintanğaç da 20 Temmuz'da etkisiz hale getirdi. Tekintanğaç'ın, uzun yıllar Ağrı, Kars, Bilgöl, Bitlis bölgelerinde terör faaliyeti yürüttüğü belirlendi.

        Öte yandan Suriye'ye yönelik muhtemel sınır ötesi harekat öncesi; terör örgütü için stratejik öneme sahip Kobani bölgesinde yapılan bu operasyonun büyük etki yarattığı belirtildi. Ayrıca operasyonun muhtemel harekat öncesi terör örgütündeki çözülmeleri hızlandıracağı değerlendirildi.

        DEAŞ OPERASYONU
        MİT, DEAŞ terör örgütüne de nefes aldırmadı. Operasyonlar kapsamında Türkiye'ye yönelik eylem hazırlığında olduğu tespit edilen DEAŞ'lı teröristler ile DEAŞ mensuplarına mali yardım sağlayan şüpheliler yakalanarak Türkiye'ye getirdi.

            MİT tarafından ayrıca Ankara'da 18 Aralık 2002'de uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun, katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır da Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Büyük ses getiren operasyon sonucunda Bozkır, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

            İRAN ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ
            MİT, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile ortak operasyon sonucunda, İran istihbaratının, Türkiye'de bulunan muhalif isimleri kaçırmasına aracılık eden çeteyi de çökertti. Operasyonda gözaltına alınan 2'si İran uyruklu 14 şüpheli tutuklandı.

            Öte yandan Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı adına Türkiye'ye yönelik casusluk faaliyetinde bulunduğu belirlenen Mohammed Amar Ampara da MİT operasyonuyla yakalandı.

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