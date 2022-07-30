MİT'ten nokta operasyon: Güngören saldırısının faili öldürüldü

MİT, 2008 yılında Güngören'de 17 kişi ile doğmamış bir bebeğin öldüğü, 90 kişinin yaralandığı bombalı saldırının faillerinden PKK terör örgütü mensubu Nüsret Tebiş'i öldürdü.

ELİ KANLI SANIKLARA YARGITAY CEZA YAĞDIRDI

Saldırıya ilişkin dosyayı neticelendiren Yargıtay 16. Ceza Dairesi, sanıklar Hüseyin Türeli ve Nusret Tebiş'e, "PKK terör örgütüne yarar sağlamak ve örgüt adına patlayıcı madde kullanmak suretiyle adam öldürme, yaralama, devlet topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koymaya veya devletin bağımsızlığını zayıflatmaya veya birliğini bozmaya veya devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya yönelik" suçları nedeniyle, verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onamıştı.

Daire, sanıkların "bomba patlatmak suretiyle hamile bir kadının da olduğu 17 kişiyi öldürmek" suçundan da ayrı ayrı 17'şer kez verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını da yerinde buldu.

Daire, aynı sanıkların "patlayıcı madde bulundurmak" suçundan 10, "bomba patlatmak suretiyle 79 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan16 olmak üzere toplam 26 yıl hapis cezası mahkumiyetini de onadı.

Nüsret Tebiş:



MİT TERÖRÜ KAYNAĞINDA YOK EDİYOR: NOKTA OPERASYONLARLA AĞIR DARBE

Türkiye'de barış ve huzur ortamını bozmaya çalışan terör örgütlerinin pek çok üst düzey yöneticisi, nokta operasyonlarla öldürüldü.

PKK'YA AĞIR DARBE İNDİRİLDİ!

Mili İstihbarat Teşkilatı, yılbaşından bu yana gerçekleştirdiği nokta operasyonlarla PKK terör örgütüne büyük darbe vurdu. MİT, 7 ayda 20 büyük operasyon gerçekleştirerek, 8'i sağ olmak üzere 21 teörist etkisiz hale getirildi.

28 Ocak'ta Sincar'ın Bab Şilo bölgesinde PKK/YBŞ sözde özel kuvvet sorumlusu 'Azad' kod adlı Sileman Şemo Yusuf, nokta atışı vurulan araçta etkisiz hale getirildi. Suriye sınırındaki bombalı eylemlerin sorumlusu PKK/YPG'li terörist 'Hebat Gever' kod adlı Süleyman Orhan, 17 Şubat'taki operasyonda etkisiz hale getirildi.