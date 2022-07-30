Türkiye iki gündür Bursa'daki çöp ev olayını konuşuyor. Tahliyesine karar verilen çöp eve giden ekipler 9 yaşında küçük bir çocuk bulmuştu. Teyzesi tarafından alıkonulduğu öğrenilen küçük Cem Muhammed'in içler acısı görüntüsü yürek dağlamıştı. Çöp evde yer alan korece yazı detayının ne anlama geldiği merak edildi. Peki, Çöp evde 1 yıl kilitli kalan Cem Muhammet'in ilk ifadesi ne oldu? Bursa'da çöp evin duvarlarında dikkat çeken 'KORECE' yazı detayı ne anlama geliyor? İşte detaylar!
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda dairesi olan Aydın S., evini 1 Temmuz 2020'de Kamuran Pınar A.'ya kiraya verdi. Ancak Kamuran Pınar A., ev sahibine hiç kira ödemedi.
Bunun üzerine Aydın S., avukatı Batuhan Arısoy aracığıyla mahkemeye başvurdu. Bursa 4'üncü İcra Hukuk Mahkemesi'nde görülen davalara Kamuran Pınar A. katılmadı. Mahkeme, mart ayında kira borcunu ödemesi için Kamuran Pınar A.'ya tebligat gönderdi. Ancak Kamuran Pınar A. kira borçlarını ödemeyince mahkeme, evin tahliyesi edilmesini kararlaştırıldı.
Kararın ardından eve giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırdı. Kapının açılmasının ardından ekipler, çöp evle karşılaştı. Evin giriş kapısının kilidi yenisiyle değiştirildikten sonra ekipler evden ayrıldı.
Ertesi gün çilingir yardımıyla eve giren Kamuran Pınar A., mahkemenin tahliye kararına uymayıp, eve girmeye devam ettiği gerekçesiyle gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen Kamuran Pınar A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
ÇÖP EVDEN ÇOCUK ÇIKTI
Bu sırada çöp evin temizlenmesi için Nilüfer Belediyesi ekiplerine haber verildi. Eve gelen ekipler, temizlik çalışmasına başladıkları sırada bir odanın kapısının kitli olduğunu belirledi.
Kapıyı kırarak içeri giren temizlik görevlileri, çöplerle dolu odada baygın halde yatan bir çocukla karşılaştı. Çocuğun odada kilitlendiği ve tuvaletini dahi odaya yaptığının görülmesi üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.