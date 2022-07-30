CENTCOM'u yasa boğacak ölüm: MİT büyük başı terörün kalbinde öldürdü

Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesi nokta operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. MİT, İstanbul Güngören saldırısının faillerinden PKK'lı terörist 'Rüstem' kod adlı Nüsret Tebiş'i Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonla öldürdü.

SAKLANDIĞI EVDE ÖLDÜRÜLDÜ

PKK'nın 27 Temmuz 2008'de İstanbul Güngören'de gerçekleştirdiği ve 18 kişinin ölümü, 154 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan bombalı eylemin faillerinden olan ve eylem sonrasında Irak'ın kuzeyine kaçan Nüsret Tebiş'in, geçen aylarda Suriye'ye geçtiği belirlendi. MİT, söz konusu teröristin Türkiye sınırına 60 kilometre uzaklıktaki Haseke şehrindeki bir evde saklandığını tespit etti. Planlanan operasyon doğrultusunda harekete geçen MİT, terörist Nüsret Tebiş'i etkisiz hale getirdi.

AVRUPA'DAN KİRLİ DESTEK

Başarılı operasyonlarla terör örgütünün adeta nefesini kesen Türkiye uluslararası alanda destek görmek yerine engellerle karşılaşıyor. Birçok Avrupa ülkesi terör örgütü YPG/PKK'ya kucak açarak, siyasi büro açma ve rahatça propaganda faaliyeti yürütme konusunda koalylık sağlıyor. NATO üyesi olmak için Türkiye'nin ayağına gelen İsveç gibi ülkelerde terör destekçileri engellenmeden yürüyüş ve eylem gerçekleştirebiliyor.

ABD TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ARKASINDA

ABD ise terör örgütüne DEAŞ'la mücadele bahanesiyle doğrudan destek vermekten kaçınmıyor. Türkiye'ye S-400 nedeniyle parasını verdiği ve üretiminde katkı sunduğu F-35'leri vermeyen ABD, birçok askeri üründe ambargo uygulamaktan kaçınmıyor. ABD ve terör örgütü arasındaki kirli ilişki açık yaşanıyor. Çok sayıda ABD'li üst düzey yetkili, YPG/PKK'lı büyükbaşları ziyaret etmekten çekinmiyor.

ÖLDÜRÜLEN BÜYÜKBAŞA TAZİYE

Son büyük rezalet ise geçtiğimiz günlerde yaşandı. CENTCOM (ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı) Twitter hesabından öldürülen terörist elebaşı için 'başsağlığı mesajı' paylaştı. YPG/PKK'ya yakınlığıyla bilinen sosyal medya hesapları, 22 Temmuz'da, YPG/PKK'nın elebaşlarından sözde "Terörle Mücadele Birimi Komutanı Ciyan Tolheldan Afrin kod adlı Salwa Yusuk'un" öldürüldüğü yönünde paylaşımlar yapmıştı.

CENTCOM da Twitter hesabından terörist elebaşı için taziye mesajı gönderdi.

Paylaşımda, "Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutan Yardımcısı Salwa Yusuk 22 Temmuz 2022'de Suriye'nin Kamışlı yakınlarında düzenlenen saldırıda 2 kadın savaşçı ile birlikte öldürüldü. 2017'den bu yana DEAŞ'a karşı mücadele veren kritik liderlerdendi. Bu 3 savaşçısının ailelerine, Kuzeydoğu Suriye'deki insanlara ve SDG ortaklarımıza başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜ KALBİNDE VURDU

A Haber'de gerçekleştirilen operasyonla birlikte Güngören saldırısını ve ABD'nin mesajı değerlendiren güvenlik uzmanı Abdulllah Ağar, önemli detaylar paylaştı. Güngören saldırısının patlamayı yemleme olarak kullandığı belirten Ağar, ikinci bombayı infilak ettiren terör örgütünün yaptığının insanlık suçu olduğunu vurguladı. MİT'in gerçekleştirdiği operasyonun Haseke'de gerçekleştirdiği belirten Ağar, bunun PKK'nın kalbinde gerçekleşen bir operasyon olduğunu ve terör örgütüne verilmiş en büyük mesaj olduğunu dile getirdi.

İNSANLIĞIN VE DEMOKRASİNİN KATLİ

Teröristin YPG kontorlündeki bölgede öldürüldüğüne dikkat çeken Ağar, ABD'nin YPG farklı PKK farklı argümanın çöktüğünü dile getirdi. Ağar, ABD'nin terörist için taziye yayınladığını belirterek bunun gelecekte insanların, demokrasinin ve insanlığın katliyle birlikte değerlendireleceğini söyledi. İleride terörle mücadelede bu davranışların ABD tarafından kendi insanlarına ve dünyaya da anlatılamayacak zor bir konu olduğu belirten Ağar, ABD'nin gücünü terör örgütü için kullanmasını kınadı.