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    • 30.07.2022 14:13
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    • 30.07.2022 14:41
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    Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock hem CHP, HDP ve İYİ Parti ile görüştü! Siyasi mühendislik temasları...

    Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock muhalefet ile dikkat çeken temaslarda bulundu. Annalena Baerbock bir otelde hem CHP hem HDP hem de HDP heyetleri ile görüşmeler yaptı. CHP'den temaslara ilişkin yapılan açıklamada, "Önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmelerimiz Sayın Bakana aktarılmış, bu çerçevede CHP’nin ve 6'lı masanın görüşleri, Sayın Bakan ile paylaşılmıştır." ifadelerine yer verildi. CHP ve HDP'nin batı ülkeleri ile sık sık yaptığı temaslar bilinirken temaslar batının siyasi mühendislik girişimleri olarak yorumlandı.

    takvim.com.tr
    Siyasi mühendislik temasları...

    Türkiye'de siyasi mühendislik girişiminde bulunan batı 2023 seçimleri yaklarşırken muhalefet ile temaslarına hız veriyor.

    Daha önce batı ve ABD'nin büyükelçileri ile görüşmeler yapan muhalefet bu kez Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü.

    ÇAVUŞOĞLU'NUN FIRÇALADIĞI ALMAN BAKAN MUHALEFET İLE GÖRÜŞTÜ
    Dün resmi ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ağırladığı ve terör örgütü PKK ile Gezi olaylarının sorumluları arasında bulunan Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'ya verdikleri destek sebebiyle ağır eleştirilerde bulunduğu Annalena Baerbock CHP, HDP ve İYİ Parti ile dikkat çeken temaslarda bulundu.

    ANNALENA BAERBOCK'TAN CHP HDP VE İYİ PARTİ İLE TEMAS
    CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke başkanlığındaki heyet, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü.

    GÖRÜŞME OTELDE YAPILDI
    CHP'den yapılan açıklamada, Alman Parlamentosu'ndaki siyasi parti temsilcilerinden oluşan bir grup milletvekili ile Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Baerbock'un muhalefet partileri temsilcileri ile de görüşmeler yaptığı belirtildi.

    GÖRÜŞMEDE SALICI VE ÇEVİKÖZ DE YER ALDI
    Bu kapsamda, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkanlığı için girişimlerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcıs Oğuz Kaan Salıcı, sık sık Türkiye aleyhinde çıkışlara imza atan CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz ve İstanbul Milletvekili Yunus Emre'den oluşan CHP heyeti, bir otelde Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü.

    GELECEK DÖNEM VE 6'LI MASA TOPLANTILARI...
    Görüşmede gelecek planları ve 6'lı masaya ilişkin konuşulduğu bildirildi.

    Görüşmeye ilişkin CHP'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

    "Görüşmede, Türkiye'nin seçime doğru gitmekte olduğu önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmelerimiz Sayın Bakana aktarılmış, bu çerçevede CHP'nin ve 6'lı masanın görüşleri, Sayın Bakan ile paylaşılmıştır. Ayrıca, Avrupa'da ve bölgemizde yaşanan gelişmeler hakkında taraflar arasında dış politika ve güvenlik konularına ilişkin karşılıklı görüş değişiminde bulunulmuştur."

        BİR TEMAS DA HDP İLE
        Annalena Baerbock bir görüşme de PKK'nın siyasi kolu HDP heyeti ile gerçekleştirdi. Görüşme yaklaşık 35 dakika sürdü.

        Görüşmeye HDP Eş Başkanı Mithat Sancar HDP Sözcücü Feleknas Uca ve Muş Milletvekili Şevin Coşkun katıldı.

        OPERASYONLARDAN RAHATSIZLIKLARINI ALMAN BAKANA ŞİKAYET ETTİLER
        HDP'nin kapatma davasına ilişkin Alman bakandan talepte bulunduğu öğrenilirken cezaevindeki HDP'li siyasetçilerin durumuna ilişkin görüşüldüğü de bildirildi. HDP ayrıca terör örgütü PKK'ya yapılan ve yapılacak operasyonlarla ilgili Türkiye'yi Alman bakana şikayet etti.

        İYİ PARTİ İLE GÖRÜŞTÜ
        Baerbock İYİ Parti Uluslararası Politikalar Başkanı Ahmet Kamil Erozan başkanlığındaki heyet ile de görüştü.

        Görüşmeler, basına kapalı gerçekleşti.

        Baerbock, daha sonra bazı STK temsilcileriyle bir araya geldi.

        SİYASİ MÜHENDİSLİK HAMLELERİ
        Özellikle ABD'li ve batılı ülke büyükelçilerinin sık sık Türkiye'nin iç siyasetine müdahale girişimleri bilirken yapılan bu temaslar da siyasi mühendislik hamleleri olarak yorumlandı.

        MUHALEFETİN BATI İLE TEMASLARI
        Bu temas muhalefetin batı ile son dönemde yaptığı görüşmelerden sadece bir tanesi... İYİ Parti CHP ve HDP'nin büyükelçiler ile sık sık görüşmeler yaptığı biliniyor.

        Detaylar gelecek...
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