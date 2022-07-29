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    • 29.07.2022 21:52
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    FETÖ firarisi katıldığı yayında itiraf etti: 15 Temmuz FETÖ'nun planıydı

    Cemaat kisvesi altında faaliyet gösteren Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) devletin kılcal damarlarına kadar sızıp, millet iradesini yok sayarak 15 Temmuz'da hain bir darbe girişimine üstlendi. Türk milletinin eşine az rastlanacak türden gösterdiği tarihi direnişle darbe girişimi geri püskürtüldü. FETÖ'nün kalemleri ise ülkeden firar etti. Firari kalemlerde biri olan Kamil Maman katıldığı bir programda itiraflarda bulundu. Firari Maman, "15 Temmuz cemaatin planıydı bunu herkes biliyordu" dedi.

    takvim.com.tr
    15 Temmuz FETÖ’nin planıydı

    Cemaat adı altında faaliyet gösteren Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) devletin kılcal damarlarına kadar sızarak, 15 Temmuz gecesi jetlerle, tanklarla hain bir darbe girişimi yaptı. Millet sokağa çıkarak hainlerin tanklarının altına yatıp dünyada görülmemiş cesaretle destan yazdı.

    FETÖ'NÜN PLANIYDI HERKES BİLİYORDU

    FETÖ'nün hain kalemleri firar ederek, sosyal medyada para propaganda çabalarıyla kaçak yayınlarına devam ederken, firari FETÖ'cü Kamil Maman katıldığı bir yayında itiraflarda bulundu. Maman, "15 Temmuz kimin planıydı?" sorusuna, "Cemaatin planıydı. Bunu herkes biliyordu" dedi.

    "HERKES DARBE BEKLİYORDU"

    Maman ayrıca, 15 Temmuz'la ilgili, "Burada problem cemaatin organize olamamasyıla ilgili. Herkes darbe bekliyordu" diye konuştu.

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