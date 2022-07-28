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    • Güncel
    • 28.07.2022 12:15
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    • 28.07.2022 12:15
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    Ümit Özdağ iyice faşiste bağladı: Zafer Partisine oy vermeyeceklerse annenizi babanızı eve kitleyin

    Son dönemde ırkı söylemlerinin dozunu arttıran ve mülteciler üzerinden çeşitli yalanlarla algı yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yeni bir skandala imza attı. Gençlere seslenen, Ümit Özdağ faşist düşünceşerini, "Annenizi babanızı Zafer Partisine oy vermeye ikna edin, ikna olmuyorlarsa oy verme günü eve kilitleyin" ifadeleriyle bir kez daha açığa çıkardı.

    takvim.com.tr
    Ümit Özdağ iyice faşiste bağladı

    Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sık sık yaptığı mülteci düşmanlığı ile gündeme geliyor.

    Son dönemde yalan yanlış bilgiler sosyal medya üzerinden provokasyonun dozunu artıran Ümit Özdağ yeni bir skandala imza attı.

    Kilis'te sığınmacıların nasıl gönderileceğine ilişkin toplantı yapan Ümit Özdağ gençlere yaptığı çağrıyı canlı yayında açıkladı.

    Ümit Özdağ, "Gençlerle konuşuyorum, annenizi babanızı Zafer Partisine oy vermeye ikna edin, ikna olmuyorlarsa oy verme günü eve kilitleyin" ifadelerini kullandı.

    Detaylar gelecek...

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