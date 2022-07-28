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    • 28.07.2022 08:31
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    Teyze Kamuran Pınar TUTUKLANDI MI? Küçük Muhammed'in teyzesinden akıllara zarar açıklama! Şoke eden ifade...

    Bursa'daki çöp ev olayı tüm Türkiye'nin kanını dondurdu. Bursa'da bir çöp evde ölmek üzereyken bulunan 9 yaşındaki C.M.A.'nın hayatı resmen ciğer yaktı. C.M'nin uzun süredir baygın bulunduğu odada kilitli tutulduğu ortaya çıktı. Söz konusu olaydan sonra Bursa çöp ev olayı nedir, 9 yaşındaki Muhammed'in teyzesi ifadesinde ne dedi? Teyze Kamuran Pınar kimdir, tutuklandı mı? sorularına yanıt aranmaya başlandı.

    takvim.com.tr
    Anne ve Teyze’den şoke eden ifadeler ortaya çıktı!

    Bursa'da teyzesi tarafından 1 yıldan bu yana çöp evde esir tutulan erkek çocuğu, görenlerin yüreğini parçaladı. Birçok kişi küçük çocuk hakkında detayları merak ediyor. Peki, teyze Kamuran Pınar kimdir? Kamuran Pnar tutuklandı mı? İşte detaylar...

    Bursa'da teyzesinin 1 yıldır çöplerle dolu odada esir tuttuğu 9 yaşındaki Muhammet eve gelen temizlik ekipleri sayesinde bulundu.

    Çöp evin girişinde, "İçeri girmeye kalmayın. Haneye tecavüzden mahkemeye veririm" yazısı olduğu görüldü. İşte çöp ev olayı ve teyzenin ifadesi…

    Bursa çöp ev olayı nedir?

    Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda dairesi olan Aydın S., evini 1 Temmuz 2020'de Kamuran Pınar A.'ya kiraya verdi. Ancak Kamuran Pınar A., ev sahibine hiç kira ödemedi. Bunun üzerine Aydın S., avukatı Batuhan Arısoy aracığıyla mahkemeye başvurdu. Bursa 4'üncü İcra Hukuk Mahkemesi'nde görülen davalara Kamuran Pınar A. katılmadı.

        Bu sırada çöp evin temizlenmesi için Nilüfer Belediyesi ekiplerine haber verildi. Eve gelen ekipler, temizlik çalışmasına başladıkları sırada bir odanın kapısının kitli olduğunu saptadı. Kapıyı kırarak içeri giren temizlik görevlileri, çöplerle dolu odada baygın halde yatan bir çocukla karşılaştı. Çocuğun odada kilitlendiği ve tuvaletini dahi odaya yaptığının görülmesi üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Çöp evde tutulan çocuk, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaklaşık 1 yıldır odada kilitli tutulduğu düşünülen çocuğun saçları ile tırnaklarının uzadığı, çok zayıfladığı ve vücudunda yaralar olduğu görüldü.

        Çöp evde bulunan çocuğun sağlık durumu nasıl?

        Bursa çöp ev olayı nedir, 9 yaşındaki Muhammed'in teyzesi ifadesinde ne dedi Teyze Kamuran Pınar kimdir, tutuklandı mı
        Yeğeni olduğu ortaya çıktı.

        Olayın ardından polis ekipleri, çocuğun kim olduğunu ve neden çöp evde tutulduğunu belirlemek için soruşturma başlattı. Ekipler, Kamuran Pınar A.'ya ulaşamadı. Çocuğun Kamuran Pınar A.'nın kız kardeşi Yasemin A.'nın olduğu ve ismin de Cem Muhammet A. olduğu belirlendi. Kamuran Pınar A.'nın uzun zamandır kardeşiyle görüşmediği ve yeğenine de kendi baktığı, onu evde kilitli bir odada tuttuğu belirlendi. Cem Muhammet A., hastanedeki tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı. Kamuran Pınar A. yeniden gözaltına alındı.

        Bursa çöp ev olayında teyzenin ifadesi ne, Kamuran Pınar kimdir?

        Konuyla ilgili açıklama yapan avukat Batuhan Arısoy, "Müvekkilim evini bir öğretmene verdiğini düşünüyordu. Yanında kızıyla beraber gelmiş ve hani oturmak için kiralamışlar. Müvekkilim de öğretmen olduğundan dolayı, anneli kızlı olduğundan dolayı evi kiraya vermiş. Fakat kiralandıktan sonra hiçbir şekilde kiralar ödenmemiş. Müvekkilimin birçok uyarısına rağmen kira ödememekte kiracı direnmiş. Bunun üzerine müvekkilim bize başvurdu. Biz de bu konuyla ilgili icra takibi başlattık ve devamında kiralar ödenmediği takdirde tahliye için icra hukuk mahkemesine başvurduk. Bu arada müvekkilim de tabii irtibat halindeyiz ve evin elektrik ve suyunun kesilmesini sağladık. Yani yaklaşık 7 aydır evde elektrik ve susuz yaşıyorlardı" ifadelerini kullandı.

        Bursa çöp ev olayı nedir, 9 yaşındaki Muhammed'in teyzesi ifadesinde ne dedi Teyze Kamuran Pınar kimdir, tutuklandı mı
        Serbest bırakıldı

        Öte yandan baygın halde bulunan Cem Muhammet A.'yı (9) 1 yıldır alıkoyduğu iddiasıyla gözaltına alınan teyze Kamuran Pınar A., emniyetteki işlemlerinin ardından 'çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Kamuran Pınar A., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

            "Annesi istemediği için yeğenime ben bakıyordum"

            Emniyette susma hakkını kullanan Kamuran Pınar A.'nın savcılıktaki ifadesinde, annesi istemediği için yeğenine kendisinin baktığını söyledi.

            Güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, eşinden boşandığı ve 1 çocuğunun bulunduğunu belirten Kamuran Pınar A. ifadesinde, "Yeğenim anneannesi ile beraber kalıyordu. Annem öldükten sonra şehir dışında yaşayan kardeşim ile iletişim kurmaya çalıştım. Fakat annesi çocuğu istemedi. O yüzden çocuğu yanıma aldım. Annesi istemediği için yeğenime ben bakıyordum. Kardeşimin çocuğunu kabul etmesi için de zaman zaman iletişim kurup, ikna etmeye çalışıyordum" dedi.

            Küçük çocuğun annesinin psikolojik problemlerinin olduğu, bu sebeple velayetinin anneannesine verildiği, 2020 yılında o da ölünce teyzesi Kamuran Pınar A.'ye teslim edildiği anlaşıldı.

            ANNE İLK KEZ KONUŞTU: SÜREKLİ YEMEK İSTİYOR

            Soruşturma sürerken, Cem Muhammet A. Antalya'da yaşayan annesi Yasemin A.'ya teslim edildi. Bursa'ya gelerek savcılık kararıyla çocuğunu teslim alan anne Yasemin A., Antalya'ya dönerken, DHA muhabirine yaşadıklarını anlattı, Sosyal Hizmetler görevlilerinin kendisini uyararak çocuğuna yaşadıklarıyla ilgili soru sormamasını söylediklerini belirtti. Cem'in pedagog desteği alacağını söyleyen anne, yemek yememeye ve hareketsiz kalmaya bağlı olarak da oğlunun kaslarında zayıflama olduğunu söyledi. Yasemin A., "Yürürken zorlanıyor. Bacakları çok güçsüz. Şu anda çok aç. Sürekli yemek istiyor. Ancak doktor azar azar yemesi gerektiğini söyledi. Protein ağırlıklı beslenecek. Özel bir beslenme programı uygulanacak" dedi.

            'HİÇ OKULA GİTMEDİ'

            Yasemin A. eşi ile şiddet gördüğü için boşandıktan sonra, çocuğunu 19 aylıkken bakması için annesine bırakarak, Antalya'ya çalışmaya gittiğini belirtti. El Sanatları öğretmeni olduğunu belirten Yasemin A., o süreci şu sözlerle anlattı:


            "Antalya'da çalışıp, düzenimi kurduktan sonra çocuğumu yanıma alacaktım. Annem ve oğlumla her gün telefonda konuşuyordum. Belirli aralıklarla Bursa'ya gelerek oğlumu görüyordum. Çok zeki bir çocuktu. Daha 10 aylıkken çatal kullanarak yemek yiyordu. 3 yıl önce annem kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Hem annemin cenazesine katılmak hem de oğlumu almak için Bursa'ya geldim. Kardeşim Kamuran Pınar A., cenaze törenindeyken çocuğumu kaçırdı. Kendisi hakkında suç duyurusunda bulunup, arama kararı çıkarttırdım. Ancak araya pandemi dönemi nedeniyle yasaklar girdiği için Bursa'ya gelemedim. Kardeşimin belirli bir adresi olmadığı için de kendisine ulaşamadım. 3 yıldır çocuğumu bırakın görmeyi, sesini bile duyamıyordum. İşin acı tarafı çok sezi ve akıllı olan oğlum hiç okula gitmedi. Okuma ve yazma bilmiyor."

            'KENDİ KIZINI DA BABASINDAN KAÇIRDI'

            Kız kardeşi Kamuran Pınar A.'nın psikolojik sorunları olduğunu söyleyen Yasemin A., kardeşinin 15 yaşındaki kızı Esra Zeynep A.'yı da 1,5 yaşındayken babasından kaçırdığını ve yıllarca babasının da çocuğuna ulaşmak için uğraştığını öne sürdü.

            ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINDA

            Bu arada İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün yaptığı araştırma sonrası Kamuran Pınar A.'nın kızı Esra Zeynep A. Bursa'da, Yasemin A.'nın oğlu Cem Muhammet A. ise Antalya'da annesinin yanından alınarak koruma altında tutulması için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine teslim edildi.

            TEYZENİN SON İFADESİ ŞOKE ETTİ

            Kamuran Pınar A. emniyetteki verdiği ifadede şu cümleleri kullandı:

            "Yeğenim Cem Muhammet A.'ya 18 aylıktan bugüne kadar annemle birlikte biz baktık. Annem 2020 yılında öldükten sonra ben bakmaya başladım. Kardeşim Yasemin A. (38), annemin vefatından sonra çocuğunu alıkoyduğuma dair şikayette bulundu. Cem de bunu duyunca bizimle irtibatı kesti. Yemek yemiyor, temizliği kabul etmiyordu. Son 4 ayda bu hale geldi. Ben de etrafa zarar vermesin ve kaçmasın diye kapıyı kilitledim."

            CEM MUHAMMET'İN SON FOTOĞRAFI

            Cem Muhammet A., çöp evden kurtarılıp, hastanedeki tedavisinin bitmesinin ardından Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerince berbere götürülüp, saçları kestirildi. Duş aldırılıp, temizlendi, tırnakları da kesildi. Cem Muhammet A.'nın, dün Antalya'da annesine teslim edildikten sonra ilk olarak ondan kuruyemiş ve çikolata istediği öğrenildi. Cem Muhammet A.'nın kuruyemiş yerken de fotoğrafları ortaya çıktı.

            AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

            Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bursa'da çöp evde bulunan 9 yaşındaki çocukla ilgili basın açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada;

            "Bursa'da çöp evde bulunan 9 yaşındaki C.M.A. ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir çöp evde tutulan 9 yaşındaki C.M.A. ile ilgili, Bakanlığımız sürece ilk andan itibaren müdahil olmuştur. Çocuğun velayeti eşinden boşanan anne Yasemin A.'ya verilmiş, anne çalışmak üzere Antalya'ya gittiğinde çocuğa anneanne bakmıştır. Anneannenin vefatıyla beraber evde birlikte yaşadıkları teyze ile kalan küçükten bir süre sonra haber alamayan anne Yasemin A.'nın 2022 yılında kayıp ilanı verdiği bilgisi edinilmiştir.

            Teyze Kamuran Pınar A.'nın ev kirasını ödememesi nedeniyle mahkemece evin tahliyesine karar verilmiş ve hükmün icrası sebebiyle eve girildiğinde çocuk sağlıklı olmayan bir ortamda bulunmuştur.

                Polis eşliğinde emniyete götürülen küçük çocuk, emniyetteki işlemlerinin ardından Bursa İl Müdürlüğümüze teslim edilmiştir. Müdürlüğümüzde çocuğun öz bakımları yapılmış akabinde genel sağlık tektikleri için hastaneye götürülmüştür. Hastane sürecinin ardından Bursa'da savcılık kararıla anneye verilen çocuk, Antalya'da yine savcılık kararıyla anneden alınarak bakanlığımız kurumlarında koruma altına alınmıştır.

                Teyze Kamuran Pınar A.'nın 16 yaşında olan kendi çocuğuna da ulaşılmış ve Bursa'da koruma altına alınmıştır. Kamuran Pınar A. Bursa'da gözaltında tutulmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

                REKTÖR KÜÇÜK ÇOCUĞUN SON DURUMUNU ANLATTI

                Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan tedavi altına alınan Cem Muhammed A.'nın son durumu hakkında bilgi aktardı. Rektör Özkan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

                Vatandaş olarak hiçbir canlıya hiç kimsenin zarar vermemesi gerekiyor, yaptırımlar ağır olmalı.

                Akdeniz Üniversitesi'nde doktorlarımızın tedavisi olacak. Halkımıza bize düşen en önemli şey sevgi.

                Bize gülümsüyor bu önemli veriler. Psikiyatristler daha iyi bilir tabi ki. Çocuklarımıza sahip çıkalım lütfen. Olması gerekenin çok altında kilosu, boyu da çok kısa. Elimizden gelen desteği yapıyoruz. Genel durumu orta iyi, amaç yaşıtlarını yakalayabilmesi. Okuma yazma bilmiyormuş. Taze fasulye, yoğurt yemiş az az. 17 kilo, boyu 138 santimetre.

                Organ yetmezliği tespit etmedik. Beni en çok üzen okula gidememesi, eğitimini alamaması, topluma kazandırmak için elimizden geleni yapacağız. Taburcu olması için daha çok erken.
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                Haberler Güncel Teyze Kamuran Pınar TUTUKLANDI MI? Küçük Muhammed'in teyzesinden akıllara zarar açıklama! Şoke eden ifade...
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