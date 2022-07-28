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    • 28.07.2022 10:49
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    MİT'ten nokta operasyon: PKK/KCK’nın sözde yürütme konseyi üyesi Hatice Hezer etkisiz hale getirildi!

    Son dakika haberi! PKK/KCK’nın sözde yürütme konseyi üyesi Hatice Hezer, MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Eski HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün ablası olduğu öğrenilen Hezer'in erkek kardeşinin de 1998'de güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

    takvim.com.tr
    Bir büyükbaş daha cehenneme!

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi "Berivan Zilan" kod adlı Hatice Hezer'i, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.



    HEZER ÖRGÜTÜ 1991 YILINDA KATILDI


    Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK'ya 1991 yılında katılan Hezer'in örgütsel faaliyetine Irak'ın kuzeyinde hız verdiği tespit edildi.

    MİT tarafından konumu belirlenen Hezer, Süleymaniye'de düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

    Operasyona katılan ekip, daha sonra salimen Türkiye'ye döndü.

        HDP'Lİ ESKİ MİLLETVEKİLİNİN ABLASI
        Terörist Hatice Hezer, 2004 yılında PKK/KCK'nın sözde kadın örgütlenmesi PJA (PJAK) Ermenistan sorumlusu oldu. 2008 yılında HPG'nin, 2011 yılında örgütün Mahmur kampı sorumluları arasında yer alan Hezer, 2017 yılında örgütün sözde Suriye PJAK sorumlusu olarak terörist faaliyetlerini sürdürdü.

        Eski HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün ablası olduğu öğrenilen Hezer'in erkek kardeşinin de 1998'de güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

        TUĞBA HEZER ÖZTÜRK

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        Mardin’de PKK’ya operasyon!
        Haberler Güncel MİT'ten nokta operasyon: PKK/KCK’nın sözde yürütme konseyi üyesi Hatice Hezer etkisiz hale getirildi!
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