MİT'ten nokta operasyon: PKK/KCK’nın sözde yürütme konseyi üyesi Hatice Hezer etkisiz hale getirildi!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi "Berivan Zilan" kod adlı Hatice Hezer'i, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.
HEZER ÖRGÜTÜ 1991 YILINDA KATILDI
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK'ya 1991 yılında katılan Hezer'in örgütsel faaliyetine Irak'ın kuzeyinde hız verdiği tespit edildi.
MİT tarafından konumu belirlenen Hezer, Süleymaniye'de düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
Operasyona katılan ekip, daha sonra salimen Türkiye'ye döndü.