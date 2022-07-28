TÜRKİYE, terör örgütlerini köşeye sıkıştırdı. Paniğe kapılan hainler, yine silaha sarıldı. Önceki gece Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu yakınına roketli saldırı yapıldı. Bina ve araçlarda hasar meydana gelirken olayda can kaybı yaşanmadı. Hain saldırıya tepki yağdı. Dışişleri Bakanlığı, "Can kaybı yaşanmayan bu saldırıyı en sert şekilde kınıyoruz" açıklaması yaptı. Saldırıyı kınayan Milli Savunma Bakanlığı ise "Bu saldırı ile kimin sivillere ve sivil hedeflere saldırdığı bir kez daha görülmüştür. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden de er ya da geç diğer teröristler gibi hesap sorulacaktır" ifadesini kullandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sert çıktı: Türkiye'yi hedef alan terör odakları bunun bedelini mutlaka öder.