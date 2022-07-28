Asel şimdi hayata bağlandı

İzmir'de kalp yetmezliği şikâyetiyle tedavi gören 2 yaşındaki Asel Lina Adıyaman'a, başarılı bir operasyonla nakil yapıldı.



KONYA'DAKİ bir donörün kalbiyle hayata tutunan minik Lina'nın, birkaç gün içinde taburcu olacağı açıklandı.