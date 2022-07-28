İzmir'de kalp yetmezliği şikâyetiyle tedavi gören 2 yaşındaki Asel Lina Adıyaman'a, başarılı bir operasyonla nakil yapıldı.
KONYA'DAKİ bir donörün kalbiyle hayata tutunan minik Lina'nın, birkaç gün içinde taburcu olacağı açıklandı.
- Güncel
- 28.07.2022 Gazete
Asel şimdi hayata bağlandı
İzmir'de kalp yetmezliği şikayetiyle tedavi gören 2 yaşındaki Asel Lina Adıyaman'a, başarılı bir operasyonun ardından kalp nakli yapıldı.
İzmir'de kalp yetmezliği şikâyetiyle tedavi gören 2 yaşındaki Asel Lina Adıyaman'a, başarılı bir operasyonla nakil yapıldı.