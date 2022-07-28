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    Asel şimdi hayata bağlandı

    İzmir'de kalp yetmezliği şikayetiyle tedavi gören 2 yaşındaki Asel Lina Adıyaman'a, başarılı bir operasyonun ardından kalp nakli yapıldı.

    Asel şimdi hayata bağlandı

    İzmir'de kalp yetmezliği şikâyetiyle tedavi gören 2 yaşındaki Asel Lina Adıyaman'a, başarılı bir operasyonla nakil yapıldı.

    KONYA'DAKİ bir donörün kalbiyle hayata tutunan minik Lina'nın, birkaç gün içinde taburcu olacağı açıklandı.

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