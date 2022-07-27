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    • 27.07.2022 07:48
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    Tahıl gemileri demir alıyor! Müşterek Koordinasyon Merkezi bugün açılıyor

    Son dakika haberi! Türkiye’nin girişimiyle varılan tahıl koridoru anlaşmasının işletilmesinde geri sayım sürüyor. İlk gemi yakında hareket edecek. Koordinasyon merkezinin İstanbul’daki faaliyeti de başladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın katılımıyla, bugün Milli Savunma Üniversitesi'nde tahıl koridoru anlaşması kapsamında oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin açılış töreni gerçekleştirilecek. Merkez, Rus ve Ukraynalı heyetlerin birbirinden ayrı çalışma odalarında mesai yapacağı şekilde planlanırken, taraflar ihtiyaç olması halinde bir araya gelecekler.

    Tahıl gemileri demir alıyor

    Türkiye'nin üstlendiği arabuluculuk rolüyle Birleşmiş Milletler'in (BM) planıyla Ukrayna ve Rusya tahılının dünya piyasalarına Karadeniz üzerinden sevk edilebilmesi için imzalar atıldı. Ukrayna'nın Odessa, Çernomorsk ve Yuzni limanlarından çıkacak tahıla ilişkin çalışmaların takibinin yapıldığı İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi çalışmaya başladı.

    Dünyaya nefes aldıran hattı takip edecek tahıl yüklü ilk gemi yakında Karadeniz'e açılacak. Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler yetkililerinden asker ve sivillerden oluşan 20 kişinin mesai yaptığı merkezde Rus ve Ukraynalı tarafların ihtiyaç duyulduğu takdirde bir araya gelmesi, diğer zamanlarda ayrı çalışma alanlarında bulunmasını sağlayacak şekilde planlama yapıldı.

    AÇILIŞ BUGÜN YAPILACAK
    Dünyayı açlık tehlikesinden kurtaran imzaların atılmasıyla başta buğday olmak üzere tahılların fiyatlarında düşüş yaşanmaya başladı. Türkiye'nin diplomasi başarısı olarak ortaya çıkan ve dünya kamuoyu tarafından memnuniyetle karşılanan mutabakat ile gemilerin koridordan intikali taraflarca uzaktan takip edilebilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fiyatların düşmeye devam edeceğini belirterek, "En az gelişmiş ülkelerin üzerindeki baskı azalacak, ortaya çıkabilecek kıtlıklar peşinen önlenecek" dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın katılımıyla, bugün Milli Savunma Üniversitesi'nde tahıl koridoru anlaşması kapsamında oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin açılış töreni gerçekleştirilecek.

        AYRI ODALARDA ÇALIŞACAKLAR
        Müşterek koordinasyon merkezinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler yetkililerinden oluşan sivil ve askerlerden oluşan 20 kişi mesai yapacak. Merkezin başında ilk etapta Türkiye'den bir amiral düzeyinde bir askeri yetkilinin de olması bekleniyor.

        Merkez, Rus ve Ukraynalı heyetlerin birbirinden ayrı çalışma odalarında mesai yapacağı şekilde planlanırken, taraflar ihtiyaç olması halinde bir araya gelecekler. Sabah'ta yer alan habere göre, Milli Savunma Üniversitesi'ndeki ofiste bir de harekât merkezi yer alacak.



        RUSYA: ÇALIŞMA FORMATI DEVREDE
        Rusya Savunma Bakanlığı kurulan Ortak Koordinasyon Merkezi'nin İstanbul'da faaliyetlerine başladığını duyurdu. Açıklamada, "Ukrayna Limanlarından Tahılın Güvenli Nakliyesine İlişkin Mutabakat İnisiyatifi'nin hükümlerine uygun olarak Ortak Koordinasyon Merkezi İstanbul'da çalışmaya başladı. Öncü Rus uzman grubu, dörtlü formatta çalışmaya başlayacak" denildi. Öte yandan Rus füzelerinin dün de Karadeniz kıyılarını vurduğu ileri sürüldü.

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