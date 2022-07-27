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    • 28.07.2022 06:32
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    • 28.07.2022 06:32
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    Mardin'de terör örgütü PKK'ya operasyon: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

    Son dakika haberi! Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Günyurdu Mahallesi’nde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldığı bildirildi. 28 Temmuz saat 05.00'ten itibaren bölgedeki operasyonların sona ermesine kadar Nusaybin ilçesinin Günyurdu Mahallesi ve mezralarında ikinci duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği kaydedilen açıklamada, vatandaşların yasağa uymasının can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı vurgulandı.

    takvim.com.tr
    Mardin’de PKK’ya şafak baskını!

    Mardin Valiliği tarafından açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, kullandıkları değerlendirilen sığınak, barınak ve depoların tahrip edilmesi, bölgedeki mahallelerde aranan kişilerin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.

    İKİNCİ BİR EMRE KADAR SOKAĞA ÇIKMAK YASAK
    İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 28 Temmuz saat 05.00'ten itibaren bölgedeki operasyonların sona ermesine kadar Nusaybin ilçesinin Günyurdu Mahallesi ve mezralarında ikinci duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği kaydedilen açıklamada, vatandaşların yasağa uymasının can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı vurgulandı.

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