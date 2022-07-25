Aydın Söke'de orman yangını: Helikopter ve uçaklarla müdahale sürüyor

KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, yangının kısmen kontrol altına alındığını söyleyebileceklerini belirtti. Aksoy, "Bir iki noktada ekiplerin çalışması devam ediyor. 11 uçak, 18 helikopter, karadan da çok sayıda ekibin müdahalesi devam ediyor." ifadelerini kullandı.



GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPERLE MÜDAHALE ETTİ

Havanın kararmasıyla gece görüşlü 3 helikopter yangına müdahale ederken, havanın aydınlanması ile diğer helikopter ve uçaklarla müdahale başladı.

Yangın, dün saat 18.00 sıralarında kırsal Argavlı Mahallesi yakınlarında ormanda çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede çevreye yayıldı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangın bölgesine sevk edilerek havadan ve karadan yangına müdahale başlatıldı.