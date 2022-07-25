Aydın Söke'de orman yangını: Helikopter ve uçaklarla müdahale sürüyor

Aydın'ın Söke ilçesinde dün başlayan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Argavlı Mahallesi'nin üst kesimindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale devam ediyor.
Havanın aydınlanmasıyla çok sayıda helikopter ve yangın söndürme uçağı bölgeye geldi. Yangına hava araçlarının yanı sıra karadan Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI
Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, yangının kısmen kontrol altına alındığını söyleyebileceklerini belirtti. Aksoy, "Bir iki noktada ekiplerin çalışması devam ediyor. 11 uçak, 18 helikopter, karadan da çok sayıda ekibin müdahalesi devam ediyor." ifadelerini kullandı.
GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPERLE MÜDAHALE ETTİ
Havanın kararmasıyla gece görüşlü 3 helikopter yangına müdahale ederken, havanın aydınlanması ile diğer helikopter ve uçaklarla müdahale başladı.
Yangın, dün saat 18.00 sıralarında kırsal Argavlı Mahallesi yakınlarında ormanda çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede çevreye yayıldı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangın bölgesine sevk edilerek havadan ve karadan yangına müdahale başlatıldı.
Yangının rüzgarın nedeniyle kısa sürede büyümesi ile bölgede 77 Arazöz, 17 su tankeri, 14 helikopter, 1 yönetim helikopteri, 11 uçak, 1 greyder, 6 dozer, 1 lastikli kepçe, 1 treyler ve 591 personelle yangına havadan ve karadan müdahale yapıldı.