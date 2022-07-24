CHP'nin 'taşıma' mitingi! Kalabalık olsun diye İstanbul'dan otobüse doluşup Balıkesir'e gittiler

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) üçüncü "Milletin Sesi" Mitingi, bugün Balıkesir'de düzenlendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kuva-yi Milliye Meydanı'nda toplananlara hitap etti.
Söz konusu organizasyonun taşıma bir miting olması ise CHP'li sosyal medya platformlarının paylaşımlarıyla açığa çıktı.
İSTANBUL'DAN OTOBÜSE DOLUŞUP MİTİNG ALANINA GÖNDERİLDİLER
CHP'nin Sultangazi, Arnavutköy, Zeytinburnu, Ümraniye ve Maltepe oluşumlarınca sosyal medya üzerinden servis edilen görüntülerde otobüslere doluşturulan parti üyelerinin Balıkesir'e gönderildiği anlaşıldı.