CHP'nin 'taşıma' mitingi! Kalabalık olsun diye İstanbul'dan otobüse doluşup Balıkesir'e gittiler







Twitter'da paylaşılan bir video ise tüm dikkatleri üzerine topladı.



BELEDİYENİN OTOBÜSLERİ CHP'NİN MİTİNGİNDE!

Görüntülerde Maltepe Belediyesi'ne ait otobüslerin Balıkesir'deki miting için İstanbul'dan doldurulup getirildiği, araçların ön camlarında 'görevli' ibaresinin bulunduğu gözlemlendi.



Vatandaşın hizmetinde kullanması gereken otobüsleri partisinin mitingi için yollara döken Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'a da tepkiler gecikmedi.