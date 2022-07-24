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    • 24.07.2022 22:03
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    • 24.07.2022 22:19
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    CHP'nin 'taşıma' mitingi! Kalabalık olsun diye İstanbul'dan otobüse doluşup Balıkesir'e gittiler

    Sibel Can konserini birbirine katan, megafonlarla plaj plaj duyurusu yapılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Balıkesir mitingi sonunda gerçekleştirildi. Söz konusu organizasyonun taşıma bir miting olması ise çok geçmeden açığa çıktı. CHP'nin İstanbul'daki ilçe yönetimleri, üyeleri otobüslere doluşturarak Balıkesir'e gönderdi. Sosyal medyada servis edilen görüntülerde CHP'nin miting alanını doldurmak için düştüğü durum gözler önüne serildi.

    takvim.com.tr
    CHP’nin ’taşıma’ mitingi!

    Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) üçüncü "Milletin Sesi" Mitingi, bugün Balıkesir'de düzenlendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kuva-yi Milliye Meydanı'nda toplananlara hitap etti.



    Söz konusu organizasyonun taşıma bir miting olması ise CHP'li sosyal medya platformlarının paylaşımlarıyla açığa çıktı.



    İSTANBUL'DAN OTOBÜSE DOLUŞUP MİTİNG ALANINA GÖNDERİLDİLER
    CHP'nin Sultangazi, Arnavutköy, Zeytinburnu, Ümraniye ve Maltepe oluşumlarınca sosyal medya üzerinden servis edilen görüntülerde otobüslere doluşturulan parti üyelerinin Balıkesir'e gönderildiği anlaşıldı.




        Twitter'da paylaşılan bir video ise tüm dikkatleri üzerine topladı.

        BELEDİYENİN OTOBÜSLERİ CHP'NİN MİTİNGİNDE!
        Görüntülerde Maltepe Belediyesi'ne ait otobüslerin Balıkesir'deki miting için İstanbul'dan doldurulup getirildiği, araçların ön camlarında 'görevli' ibaresinin bulunduğu gözlemlendi.

        Vatandaşın hizmetinde kullanması gereken otobüsleri partisinin mitingi için yollara döken Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'a da tepkiler gecikmedi.



        MİTİNGE ADAM DOLDURMAK İÇİN MEGAFONLARLA PLAJA İNDİLER!
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 24 Temmuz'da Balıkesir'de yapacağı miting öncesi İl ve ilçe örgütleri, Kılıçdaroğlu'nun mitingine dinleyici toplayabilmek için ellerine aldıkları megafonlarla sahil ve plajların yolunu tutmuştu.



        Denizin ve güneşin tadını çıkararak dinlenen vatandaşlara, megafonla seslenen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP Balıkesir Milletvekilleri Ensar Aytekin ve Fikret Şahin, güneşlenen tatilcileri mitinge çağırmış, CHP'li heyete büyük tepki yağmıştı.



        TATİLCİLER RAHATSIZ OLUP TEPKİ GÖSTERDİ
        CHP'lilere tepki gösteren bazı vatandaşlar, tatilde siyaset duymak istemediklerini dile getirerek, yapılan anonslara son verilmesini istemişti.


            SİBEL CAN KONSERİNİ BİLE SABOTE ETTİLER
            Geçtiğimiz günlerde CHP'li Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Sibel Can konserinde miting duyurusu yapmak istemiş ancak izin verilmeyince ortalığı birbirine katmıştı.
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            Haberler Güncel CHP'nin 'taşıma' mitingi! Kalabalık olsun diye İstanbul'dan otobüse doluşup Balıkesir'e gittiler
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