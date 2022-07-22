İbrahim Kalın: Tahıl koridoru anlaşması tarihi başarıdır

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Karadeniz üzerinden dünya pazarlarına tahıl ve diğer gıda ürünlerinin taşınmasına ilişkin Anlaşma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri António Guterres'in katılımıyla Dolmabahçe Sarayı'nda imzalandı.



Anlaşmaya Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov imzalarını attı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Haber'de İstanbul'daki "Tahıl Koridoru Anlaşması" hakkında açıklamalarda bulunuyor.

Kalın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

İki ayrı anlaşma yapıldı. Anlaşmalarda Türkiye'nin imzası var. Anlaşma Türkiye'nin diplomatik başarısıdır. Anlaşma güven zemini oluşturacaktır.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BAŞLAYACAK

Başkan Erdoğan'ın görüşmeleri bu konuyu sonuca bağladı. Sevkiyat önümüzdeki günlerde başlayacak.

Tek mesele tahıl sevkiyatı değil insanlar ölüyor. Amacımız savaşı durdurmaktır.