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    • 22.07.2022 08:36
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    Başkan Erdoğan İstanbul’da 41 eserin açılışını yapacak!

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Eyüpsultan Meydanı’nda toplu açılış programına katılacak. Program kapsamında yüzme havuzlarından spor salonlarına 41 eser, kurdelesi kesilerek hizmete girecek.

    takvim.com.tr
    İstanbul’da 41 eserin açılışını yapacak!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Eyüpsultan Meydanı'nda düzenlenecek toplu açılış töreniyle Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in göreve geldiği günden bugüne kadar geçen 41 ayda ilçeye kazandırdığı 41 eserin açılışını yapacak.



    Erdoğan'ın açılışı yapacak eserlerle ilgili, "Eyüpsultan'a Değer, 41 Eser" isimli bir kitapçık hazırlandı. Eserlerle ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı kitapçık, Eyüpsultan Belediyesi'nin internet sitesinde dijital olarak da yayımlandı.



    41 KERE MAŞALLAH
    Başkan Erdoğan'ın açılışını yapacağı eserler şöyle:
    Bağımsızlık Köyü
    Eyüpsultan Belediyesi Yüzme Havuzu 1 (Topçular)
    Eyüpsultan Belediyesi Yüzme Havuzu 2 (Akşemsettin)
    Matematik Evi

        Eyüpsultan Aile Akademisi ve Anaokulu
        Çiftalan Plajı
        Alibeyköy ve Bahariye Spor Sahası Yenileme Çalışması
        Kaykay Pisti
        Eyüp Sultan Camii ve Çevresi Cephe Rehabilitasyonu ve Otantik Çarşı Düzenlemesi


        Eyüpsultan Merkez Ahmet Kekeç Kütüphanesi
        Kemerburgaz Binicilik Tesisleri, Kemerburgaz Kültür Merkezi ve Düğün Salonu
        Yeşilpınar Muhtarlık Binası
        Kurt Kemeri Piknik Alanı Düzenlemesi
        Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi Açık Alanları


        Yeşilpınar ve Esentepe Camileri
        Karadolap Kültür Evi, Erokspor Tesisleri
        İslambey Kültür Evi
        Sosyal Market
        Rehberlik Araştırma Merkezi
        Rami Sosyal Tesisi


            Rami Kültür Evi, Eyüpsultan Merkez
            Yeşilpınar ve Hastane Yanı Taksi Durakları
            46 Adet Park ve Peyzaj Düzenlemesi
            Odayeri Ekolojik Yaşam Çiftliği
            Rami Cuma ve Rami Yeni Otoparkları, Eyüpsultan Sıfır Atık Merkezi, Eyüpspor Akademisi Tesisi
            Tarım 4.0 Politikaları Uygulamaları ve Araştırma Merkezi


            Eyüpsultan Geleneksel Türk Sporları Merkezi
            Yeşilpınar Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi, Yeşilpınar Futbol Kompleksi, 5. Levent ASM ve Muhtarlık Binası
            İstiklal Kütüphanesi (Eski Karakol)


            Eyüpsultan Türbe Hamamı Müzesi
            Eyüpspor Kemerburgaz Kamp Merkezi
            Eyüpsultan Aşevi
                İstanbul’da 41 eserin açılışını yapacak!
                Haberler Güncel Başkan Erdoğan İstanbul’da 41 eserin açılışını yapacak!
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