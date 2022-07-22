Başkan Erdoğan İstanbul’da 41 eserin açılışını yapacak!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Eyüpsultan Meydanı'nda düzenlenecek toplu açılış töreniyle Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in göreve geldiği günden bugüne kadar geçen 41 ayda ilçeye kazandırdığı 41 eserin açılışını yapacak.
Erdoğan'ın açılışı yapacak eserlerle ilgili, "Eyüpsultan'a Değer, 41 Eser" isimli bir kitapçık hazırlandı. Eserlerle ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı kitapçık, Eyüpsultan Belediyesi'nin internet sitesinde dijital olarak da yayımlandı.
41 KERE MAŞALLAH
Başkan Erdoğan'ın açılışını yapacağı eserler şöyle:
Bağımsızlık Köyü
Eyüpsultan Belediyesi Yüzme Havuzu 1 (Topçular)
Eyüpsultan Belediyesi Yüzme Havuzu 2 (Akşemsettin)
Matematik Evi