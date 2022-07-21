Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.07.2022 18:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.07.2022 18:06
    ABONE OL

    Türkiye'nin operasyonu öncesi ABD'de uyanış başladı: Paramızla terörist yetiştiriyorlar

    Türkiye'nin olası Suriye'ye harekat yapması gündemdeyken ABD'de dikkat çeken bir rapor ortaya çıktı. ABD Dışişleri Bakanlığı İnsan Kaçakçılığı Raporu'nda, YPG/PKK terör örgütünün çatışmalarda kullanmak üzere 12 yaşından küçük çocukları zorla silah altına aldığı belgelendi. İşte o çarpıcı rapor...

    Türkiye’nin operasyonu öncesi ABD’de uyanış başladı

    ABD Dışişleri, İnsan Kaçakçılığı Kurbanlarını Koruma Yasası kapsamında Kongreye sunduğu İnsan Kaçakçılığı Raporu'nu yayınladı. Raporda 36 ülke izlemeye alınırken; Libya, Yemen ve Somali'nin "Özel Durum Listesi"nde kalmaya devam ettiği görüldü.

    PARA AKITIYORLAR TERÖRİST YETİŞTİRİYORLAR

    Dışişleri raporunda bir kez daha, YPG/PKK terör örgütünün Irak ve Suriye'de çocukları zorla alıkoyup çatışmalarda kullanmak üzere onlara silahlı eğitim verdiği belgelendi. Irak'ta DEAŞ ve İran destekli Şii milislerin yanı sıra PKK'nın Iraklı çocukları zorla silahlı kadrosuna kattığı vurgulanan raporda, Iraklı çocukların bu gruplara karşı savunmasız olduğu ifade edildi. Raporun Suriye ile ilgili bölümünde de YPG/PKK'nın, 12 yaşından küçük çocukları silahlı kadrosuna alıp eğitmeye devam ettiği bildirildi.

    Raporda, "Çok sayıda kaynak, Irak Kürt bölgesi ve Sincar'da faaliyet gösteren PKK ve YPG'nin çocukları silahlı kadrosuna alıp kullanmaya devam ettiğini bildiriyor. Bazı kaynaklar, 2021'de PKK'nın Irak'ın Kerkük kentinden gelen çocuklar da dahil olmak üzere onlarca çocuğu çatışmalara hazırlamak için kadrosuna aldığını bildirdi" tespitlerine yer verildi. Raporda ayrıca 2021'de PKK'nın Sincar'daki uzantıları olan YPS gibi örgütlerin bölgede reşit olmayan çocukları ve gençleri zorla silahlı kadroya alıp silahlı faaliyetlerde kullandığı bilgisi yer aldı.

    EĞİTİM ÜSSÜ: KANDİL

    2018'den bu yana hemen her yıl ABD yönetiminin insan kaçaklığı raporlarında bu grupların çocukları zorla silahlı kadrosuna kattıkları ve suistimal ettiklerinin yer aldığına dikkat çekilirken "2018 yılında sivil toplum örgütleri, PKK'nın Sincar, Mahmur ve diğer bölgelerden çocukları toplayıp eğittiğini ve ardından onları Sincar, Türkiye ve Irak ile İran arasındaki Kandil Dağları'ndaki üslere gönderdiğini bildirdi" ifadelerine yer verildi.

        OPERASYON ÖNCESİ GÖRÜŞTÜLER

        CENTCOM Komutanı General Kurilla ve YPG Komutanı Mazlum Abdi yaptığı görüşmelerde Suriye'deki askeri operasyonları ve ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon ile YPG arasında gelişen iş birliğini masaya yatırdı.

        İkili ayrıca Hol kampındaki gidişatı ele alırken kampa yönelik uluslararası ve yerel çabaların artırılması ihtiyacına değindi.

        Öte yandan YPG Komutanı Abdi, Türkiye operasyonunun bölge istikrarını tehdit edeceğini ileri sürerken operasyonun IŞİD ile mücadele çabalarını baltalayacağını iddia etti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Gökdere yeşile bezeniyor
        Haberler Güncel Türkiye'nin operasyonu öncesi ABD'de uyanış başladı: Paramızla terörist yetiştiriyorlar
            SON DAKİKA