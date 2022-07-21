Belediye sinek avladı

CHP'Li belediyeler, hizmet dışı kaldı! Son olay Adana'da yaşandı. Yazın gelmesiyle birlikte vatandaşlar sivrisinekten yakındı! Yeterli ilaçlama yapılmadığını belirterek defalarca belediyeye başvuru yaptı. Ancak bir türlü çözüm bulunamadı. Konu, belediyenin temmuz ayı meclisinde de ele alındı. Ancak CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, skandal bir savunmaya imza attı. "Sinek sorunu İstanbul, Antalya ve Mersin'de de var" diyerek olayı normalleştirmeye çalıştı! Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe ise "Sinekten dolayı evimde yatamıyorum çözün" diyerek dert yandı.



CHP, vatandaşın kabusu olan sivrisineklere çözüm bulamadı.



ŞIKAYET YAĞDI

Adana'da yaz başladığından beri mahallemize ilaç sıkan ekipler hiç uğramadı. Sivrisinekten oturamıyoruz ve uyuyamıyoruz. Şikayetçiyim.

ADANA Büyükşehir Belediyesi bundan sonra benden oy alamaz. Sinekler bebeğimi yedi bitirdi!

YILLARDIR Adana'da yaşıyorum ve sizin kadar kötü yönetim görmedim. İki senedir sivrisinekten geçilmiyor. Kaç kere yazdım aradım, hep boş.

HALA çözülemeyen bir sinek sorunu var. Kapı pencere açamıyorum, anında içeri onlarca sivrisinek doluyor. Gece uyumayı bırak gündüz bile ısırıyorlar.

MURAT KARAMAN