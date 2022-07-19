Sıra dışı! 2 alanda şampiyon





PUANLAR REKOR KIRDI

SINAVIN kolay olması, puanları uçurdu. Ortaöğretim Başarı Puanı'nın sınav puanına eklenmesiyle, TYT'de 65, AYT sayısalda 158, AYT sözelde 1, AYT eşit ağırlıkta 5 ve dilde 30 adayın puanı 550'yi buldu!



FİZİK ÖĞRETMENİ İSMAİL HEKİMOĞLU: Bu yıl sınav, geçtiğimiz yıllara göre kolaydı. Tam puan alan öğrenci çok fazla. Bu da başarı sıralamasını ne yazık ki düşürdü. Oldukça ilginç sınav sonuçları var!



PANDEMIYI FIRSATA ÇEVIRDIM

İZMİRLİ Selin Aşıkiraz, eşit ağırlıkta Türkiye birincisi oldu. Boğaziçi Üniversitesinde Ekonomi okumak istediğini söyleyen şampiyon, şöyle konuştu: COVİD-19 döneminde evdeyken düzenli olarak deneme çözdüm. 11. sınıftan itibaren düzenli şekilde çalıştım. Konu eksiklerimi kapattım. Bu yıl sınav, geçen seneye göre daha kolaydı. Sürekli ders çalışmanın iyi etkilediğini düşünmüyorum. Verim oldukça düşüyor. İkisini dengelemek önemli. Son yıla kadar çok fazla kitap okuyordum. 10 dakika da olsa eve geldiğimde egzersiz yaptım.



CEYDA KARAASLAN