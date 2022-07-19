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    Sıra dışı! 2 alanda şampiyon

    YKS sonuçları açıklandı. Puanlar yükselirken, başarı sıralamasında düşüş yaşandı. 30 adayın aldığı puan 550’yi aştı! Hem TYT hem de yabancı dil sınavında full çeken Zeynep Dila Kuyucu, sırrını açıkladı: Dersi derste dinledim. Hep tekrar yaptım. Bol bol test çözdüm.

    Sıra dışı! 2 alanda şampiyon

    Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği üniversite sınavı sonuçları açıklandı. 3 milyondan fazla adayın yarıştığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 18-19 Haziran'da yapıldı. Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 3 milyon 8 bin 287, Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) 1 milyon 852 bin 678, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) 132 bin 485 aday katıldı. 96 bin 518 kişinin ise TYT'de sıfır çektiği açıklandı. Geçtiğimiz yıl oldukça zorlayan sınav, bu yıl ilkleri de barındırdı. Buna göre üniversiteye girişte uygulanan baraj puanı şartı kaldırıldı. Başarı oranı da arttı. Tam puan yapan öğrencilerin sayısı artarken, başarı sıralamasında düşüş yaşandı. YKS birincilerinin şehirleri de açıklandı. Buna göre TYT'de Kocaeli, AYT sayısal ve sözelde Kayseri, eşit ağırlıkta İzmir, YDT Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusçada İstanbul, İngilizcede ise Kocaeli şampiyon çıkardı.

    TERCİHLER 27 TEMMUZ'DA
    2022 YKS tercihleri 27 Temmuz-5 Ağustos arasında yapılacak. Tercih kılavuzu bu hafta yayınlanacak. Adaylara 24 tercih hakkı verilecek.

    Kocaeli'nde Zeynep Dila Kuyucu, hem TYT'de hem de yabacı dil sınavında 500 tam puan aldı. Türkiye birincisi olmayı başardı. Bilgisayar mühendisliğini hedefleyen Kuyucu, duygularını şöyle anlattı: Dersi derste dinledim. Eve geldiğimde 1 saat tekrar yaptım. Boş vakitlerimde kitap okudum. Bol bol test çözdüm. Asla stres yapmadım.



    PUANLAR REKOR KIRDI
    SINAVIN kolay olması, puanları uçurdu. Ortaöğretim Başarı Puanı'nın sınav puanına eklenmesiyle, TYT'de 65, AYT sayısalda 158, AYT sözelde 1, AYT eşit ağırlıkta 5 ve dilde 30 adayın puanı 550'yi buldu!

    FİZİK ÖĞRETMENİ İSMAİL HEKİMOĞLU: Bu yıl sınav, geçtiğimiz yıllara göre kolaydı. Tam puan alan öğrenci çok fazla. Bu da başarı sıralamasını ne yazık ki düşürdü. Oldukça ilginç sınav sonuçları var!

    PANDEMIYI FIRSATA ÇEVIRDIM
    İZMİRLİ Selin Aşıkiraz, eşit ağırlıkta Türkiye birincisi oldu. Boğaziçi Üniversitesinde Ekonomi okumak istediğini söyleyen şampiyon, şöyle konuştu: COVİD-19 döneminde evdeyken düzenli olarak deneme çözdüm. 11. sınıftan itibaren düzenli şekilde çalıştım. Konu eksiklerimi kapattım. Bu yıl sınav, geçen seneye göre daha kolaydı. Sürekli ders çalışmanın iyi etkilediğini düşünmüyorum. Verim oldukça düşüyor. İkisini dengelemek önemli. Son yıla kadar çok fazla kitap okuyordum. 10 dakika da olsa eve geldiğimde egzersiz yaptım.

    CEYDA KARAASLAN
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