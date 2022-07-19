Emine Erdoğan, Filistinli müzisyenler ve CSO sanatçılarıyla buluştu: Tarih savaşla yazılmaz!

"HOŞGÖRÜ KÜLTÜRÜNÜ İHYA ETMELİ, ONA BİR CAN SİMİDİ GİBİ TUTUNMALIYIZ"

Emine Erdoğan, Müslümanlar, Hristiyanlar ve Musevilerin geçmişte bir arada yaşadığına, köklü bağlar geliştirdiğine dikkati çekerek, Osmanlı hakimiyeti altındaki Filistin'de farklı din ve mezheplerin eşsiz bir barış ikliminde yaşadığını anımsattı.

Birçok medeniyetin kesiştiği, farklı din, dil ve ırkların bir arada olduğu Anadolu topraklarında Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Musevilerin bugün de birlikte dostça yaşayıp, özgürce ibadet ettiğini vurgulayan Emine Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oysa günümüzde, tüm dünyada, insanları inançları üzerinden birbirine düşman etmek için büyük bir gayret ortaya konuyor. Bunun yanında ırkçılık, maalesef ki tedavi edilememiş bir hastalık olarak kalplerimize bulaşıyor. Dünyamızın bu zor sınamalarına ve dertlerine bir şifa arıyorsak, medeniyet reçetelerine müracaat etmeliyiz. Hoşgörü kültürünü ihya etmeli, ona bir can simidi gibi tutunmalıyız. Bunun için, en başta, tüm insanları bir kardeşlik halkasının parçaları olarak kabul etmemiz lazım."