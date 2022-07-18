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    • 18.07.2022 21:33
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    • 18.07.2022 21:41
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    Başkan Erdoğan İran'da! Üçlü Zirve bir araya gelecek

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin davetine icabetle resmi ziyarette bulunmak ve Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı'na katılmak için İran'ın başkenti Tahran'a geldi. Erdoğan aynı gün Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılımıyla İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ev sahipliğinde Tahran'da düzenlenecek Astana formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı'na iştirak edecek.

    Başkan Erdoğan İran’da!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın başkenti Tahran'da 19 Temmuz'da düzenlenecek Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı'na katılacak.




    Başkan Erdoğan aynı gün Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılımıyla İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ev sahipliğinde Tahran'da düzenlenecek Astana formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı'na iştirak edecek.

    BAŞKAN ERDOĞAN TAHRAN'DA


        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, resmi ziyaret kapsamında, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı, Başkan Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Reisi'nin başkanlıklarında 19 Temmuz'da Tahran'da yapılacak.

        İlgili Bakanların iştirakiyle tertiplenecek Konsey Toplantısı'nda, Türkiye-İran ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

        Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

        Başkan Erdoğan aynı gün Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılımıyla İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ev sahipliğinde Tahran'da düzenlenecek Astana formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı'na iştirak edecek.

        Zirvede, Suriye'deki güncel gelişmeler, PKK/YPG ve DEAŞ başta olmak üzere bölge güvenliğine tehdit teşkil eden terör örgütleriyle mücadele, siyasi çözüme yönelik çabalar, insani durum ve Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşleri konularının istişare edilmesi öngörülüyor.

        Başkan Erdoğan, zirve vesilesiyle Rus mevkidaşı ile ikili bir görüşme de gerçekleştirecek.

        KREMLİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ
        Rusya tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Kremlin Dış Politika Danışmanı Uşakov, Başkan Erdoğan ile Putin'in Ukrayna'daki tahıl ihracatı konusunu ele alacağını söyledi.

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        Başkan Erdoğan İran’da!
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan İran'da! Üçlü Zirve bir araya gelecek
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