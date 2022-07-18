Başkan Erdoğan İran'da: Reisi ile görüştü! Üçlü Zirve bir araya gelecek

Zirvede, Suriye'deki güncel gelişmeler, PKK/YPG ve DEAŞ başta olmak üzere bölge güvenliğine tehdit teşkil eden terör örgütleriyle mücadele, siyasi çözüme yönelik çabalar, insani durum ve Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşleri konularının istişare edilmesi öngörülüyor.

Başkan Erdoğan, zirve vesilesiyle Rus mevkidaşı ile ikili bir görüşme de gerçekleştirecek.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Rusya tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Kremlin Dış Politika Danışmanı Uşakov, Başkan Erdoğan ile Putin'in Ukrayna'daki tahıl ihracatı konusunu ele alacağını söyledi.