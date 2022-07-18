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    • 19.07.2022 14:28
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    Başkan Erdoğan İran'da! 30 milyar dolarlık hedef! İmzalar atıldı

    Son dakika haberi! Başkan Erdoğan, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı'na katılmak ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılımıyla İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ev sahipliğinde Tahran'da düzenlenecek Astana formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı'na katılmak için İran'ın başkenti Tahran'da. Başkan Erdoğan, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından Sadabad Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ile bir araya geldi. İkili görüşme sonrası çeşitli konularda iş birliği anlaşmaları imzalandı. İmzalar sonrası ortak basın toplantısında iki lider de önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Türkiye ile İran arasındaki ticaret hacminin 30 milyar dolara çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü açıklarken, Reisi ise doğalgaz konusundaki anlaşmanın süresinin uzatıldığını duyurdu.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    30 milyar dolarlık hedef! İmzalar atıldı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin davetine icabetle resmi ziyarette bulunmak, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılımıyla İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ev sahipliğinde Tahran'da düzenlenecek Astana formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı'na katılmak için İran'ın başkenti Tahran'da.


    RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI
    Başkan Erdoğan, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından Sadabad Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

    Başkan Erdoğan ile Reisi'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki ülke milli marşları çalındı. Tören kıtasını selamlayan Erdoğan ve Reisi, daha sonra tokalaşarak gazetecilere poz verdi.

    Törende, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

        İKİLİ GÖRÜŞME 1 SAAT 30 DAKİKA SÜRDÜ
        Başkan Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Reisi, Sadabad Sarayı'nda baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Basına kapalı görüşmede, iki ülke heyetleri de hazır bulundu.

        GÖRÜŞME 40 DAKİKA SÜRDÜ
        Başkan Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu İran'da, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ile bir araya geldi. Hamaney'in ofisinde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.

        İşte Reisi'nin açıklamalarından öne çıkanlar
        Bu ziyaret şüphesiz ki dönüm noktası olacaktır. Toplantılarımızda iki ülkenin ekonomik ve ticari konular başta olmak üzere ikili ilişkileri geliştirme konusunda irademizi ortaya koyduk. İki ülkenin potansiyeline göre ticaret hacmi çok düşük. İki ülkenin de iradesi ile 30 milyar dolar hedef belirledik. Bu da mevcut ticaretin 3 katına çıkacağı anlamına gelmektedir.

        İki ülkede bilgi ve teknoloji şirketlerinin kurulması müzakere konularımızdan biriydi.

        DOĞALGAZ ANLAŞMASI
        İki ülke arasında doğal gaz ihracatı konusunda bulunan 25 yıllık anlaşmanın uzatılması konuşuldu. Doğal gaz anlaşmasının süresi uzatılacak. Bugünkü toplantılarımızda yatırımların geliştirilmesi konusu da ele alındı.

        İki ülkede aktif olarak çalışan şirketlerin faaliyetlerinin artması ve artırılması, yatırım konularının geliştirilmesine vesile olacaktır.

            SINIR GÜVENLİĞİ
            Sınır güvenliği konusu ele alındı, bu en önemli konulardan biriydi. Terörizm ile, uyuşturucu ve organize suçlarla mücadele konuları iki ülke tarafından da görüşüldü, vurgulandı.

            Teröristlerin ve terör örgütlerinin farklı isimleri olabilir. Hangi örgüt halkarlımızı tehlikeye atıyor ise bunlar teröristtir, bunlarla mücadele etmek gerekir.

            Her iki taraf da Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasını vurgulamışlardır. İki ülke arasındaki iyi ilişkiler bölgesel anlaşmalar ile sonuçlandırılabilir. Bölgenin uluslararası güvenliğinin artmasına iyi ilişkiler vesile olacaktır. Bugün bunları konuştuk.

            Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar
            Az önce değerli kardeşimle önce dar kapsamlı sonra heyetler arası toplantılarımızı gerçekleştirdik. İstişarelerimizin ilişkilerime yeni bir ivme kazandıracağına inanıyorum. Siyasi, askeri, ekonomik tüm bu konularda görüşlerimizi ifade etmek fırsatı bulduk. Tabii bizim 30 milyar dolarlık bir ticari hacme ulaşma hedefimiz vardı. Maalesef Covid olayı nedeniyle ciddi manada gerilemeyle karşı karşıya kaldık. Şu an itibarıyla 7,5 milyar doları yakaladık.

            Savunma Sanayiinde atacağımız adımlarla bu süreç hızlanabilir. Türkiye olarak özellikle savunma sanaayiinde bir sıçramamız mevcut. Bu konudaki dayanışmamızı çok ama çok önemsiyorum.

            Terörle mücadelemiz ciddi bir önem arz ediyor. Terör örgütleri her iki ülkenin ciddi mana da baş belasıdır. Bildiğiniz gibi biz bunları artık NATO sözleşmesine de soktuk. Bunlarla dayanışma içerisinde bir mücadeleyi sürdürmeliyiz.

            Astana sürecinin yeniden bir değerlendirme ve süreci ayağa kaldırma süreci olacaktır. Bu vesileyle tüm bakan arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Aralarındaki dayanışmayı devam ettirmelerini rica ediyorum.

            ANLAŞMALAR İMZALANDI
            Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi huzurunda iki ülke arasında 8 anlaşma imzalandı. Sadabad Sarayı'nda düzenlenen Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyinin 7'nci Toplantısının ardından anlaşmaların imza törenine geçildi.

            Bu kapsamda imza atılan anlaşmalar şu şekilde;

            "Türkiye ile İran Arasında Kapsamlı Uzun Vadeli İşbirliği Anlaşması"
            "Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile İran Dışişleri Bakanlığı Arasında Diplomatik Arşiv Alanında İşbirliği Konusunda Mutabakat Zaptı"
            "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma", "Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Spor ve Gençlik Bakanlığı arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Eylem Planı"
            "Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile İran Küçük Sanayi ve Endüstri Parkları Kurumu (ISIPO) arasında 7 Nisan 2015'te imzalanan Mutabakat Zaptının tamamlayıcısı hükmünde Eylem Planı"
            "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) ile İran İslam Cumhuriyeti Standartlar ve Endüstriyel Araştırma Enstitüsü Ulusal Metroloji Merkezi Arasında Mutabakat Zaptı"
            "İran İslam Cumhuriyeti Yayın Kurumu (IRIB) ile TRT Arasında İşbirliği Protokolü"
            "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve İran Yatırım, Ekonomik ve Teknik Destek Kurumu Arasında Yatırım Tanıtım Faaliyetlerinde İşbirliği Konusunda Mutabakat Zaptı"

                Anlaşmalar, Türkiye adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, İran tarafından ise İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Çalışma Bakanı Vekili Muhammed Hadi Zahidivafa, Spor ve Gençlik Bakanı Sayyid Hamid Reza Sajjadi, Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Reza Fatemi Amin, Milli Standartlar Kurumu Başkanı Mahdi Eslampanah, İran Yayın Kurumu Başkanı Peyman Jebeli ve İran Yatırım, Ekonomik ve Teknik Destek Kurumu Başkanı Ali Fekri tarafından imzalandı.

                İmza töreninin ardından Başkan Erdoğan, Konya'da yapılacak İslami Dayanışma Oyunları için İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye davetiye iletti.

                ASTANA FORMATINDA YEDİNCİ ÜÇLÜ ZİRVE TOPLANTISI
                Başkan Erdoğan aynı gün Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılımıyla İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ev sahipliğinde Tahran'da düzenlenecek Astana formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı'na iştirak edecek.


                Zirvede, Suriye'deki güncel gelişmeler, PKK/YPG ve DEAŞ başta olmak üzere bölge güvenliğine tehdit teşkil eden terör örgütleriyle mücadele, siyasi çözüme yönelik çabalar, insani durum ve Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşleri konularının istişare edilmesi öngörülüyor.

                Başkan Erdoğan, zirve vesilesiyle Rus mevkidaşı ile ikili bir görüşme de gerçekleştirecek.


                KREMLİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ
                Rusya tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Kremlin Dış Politika Danışmanı Uşakov, Başkan Erdoğan ile Putin'in Ukrayna'daki tahıl ihracatı konusunu ele alacağını söyledi.

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                Haberler Güncel Başkan Erdoğan İran'da! 30 milyar dolarlık hedef! İmzalar atıldı
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