Başkan Erdoğan İran'da! 30 milyar dolarlık hedef! İmzalar atıldı

SINIR GÜVENLİĞİ

Sınır güvenliği konusu ele alındı, bu en önemli konulardan biriydi. Terörizm ile, uyuşturucu ve organize suçlarla mücadele konuları iki ülke tarafından da görüşüldü, vurgulandı.

Teröristlerin ve terör örgütlerinin farklı isimleri olabilir. Hangi örgüt halkarlımızı tehlikeye atıyor ise bunlar teröristtir, bunlarla mücadele etmek gerekir.

Her iki taraf da Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasını vurgulamışlardır. İki ülke arasındaki iyi ilişkiler bölgesel anlaşmalar ile sonuçlandırılabilir. Bölgenin uluslararası güvenliğinin artmasına iyi ilişkiler vesile olacaktır. Bugün bunları konuştuk.