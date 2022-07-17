SON DAKİKA: KYK borcu faizleri silinecek mi? Gözler Kabine Toplantısı'nda! Başkan Erdoğan açıklayacak | İşte masadaki formüller

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü toplanacak Kabine Toplantısı sonrası yapacağı KYK kredileri ile ilgili müjde için geri sayım sürüyor.
Bu hususta gençlerin gözü kulağa yeni haftayla birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çevrildi.
Öğrencilere ve gençlere verilen birçok desteğin yanı sıra kredilerle ilgili duruma çözüm arayan AK Parti hükümetinin kredi faizleriyle ilgili önemli bir adım atması bekleniyor.
"GENÇLERİMİZİ FAİZE KURBAN ETMEYİZ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Faizin düşmanı biziz. İlk kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamamızı yapacağız. Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz. Hatta enflasyona kurban etmeyiz. Biz çalışmamızı yapıyoruz, kabine toplantımızdan sonra açıklamamızı yapacağız" dedi.