Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.07.2022 19:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.07.2022 20:15
    ABONE OL

    HAVA DURUMU | İstanbul için fırtına uyarısı! Öğleden sonraya dikkat

    Son dakika haberi! İstanbul Valiliği, Marmara Denizi'nde rüzgarın 18 Temmuz Pazartesi öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceğini bildirdi. İstanbul'da sabah saatlerinde boğaz çevreleri ile kuzey kesimlerin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İstanbul için fırtına uyarısı!

    İstanbul Valiliği, Marmara Denizi'nde rüzgarın 18 Temmuz Pazartesi öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceğini bildirdi.

    Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya yer verildi.

    Açıklamada, Marmara Denizi'nde rüzgarın 18 Temmuz Pazartesi öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtilerek, "Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor." ifadesi kullanıldı.

    18 TEMMUZ HAVA NASIL OLACAK?
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Karadeniz kıyıları, İstanbul'un boğaz ve kuzey kesimleri, Kırklareli, Edirne, Kastamonu, Amasya, Tokat, Artvin ve Ardahan ile Sivas'ın batı, Yozgat'ın doğu, Kayseri ve Gümüşhane'nin kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinden itibaren Ordu ve Giresun çevreleri, Samsun'un doğu ilçesi (Salıpazarı) ile yarın (Pazartesi) öğleden sonra Trabzon ve Rize çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Giresun ve Trabzon'un doğusu ile Rize kıyılarında çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Yurdun güney ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
    Yağışların, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bu gece ilk saatlerden itibaren Ordu ve Giresun çevreleri, Samsun'un doğu ilçesi (Salıpazarı) ile öğleden sonra Trabzon ve Rize'nin çevrelerinde beklenen sağanak yağışların kuvvetli (21-50 kg/m²), Giresun'un ve Trabzon'un doğusu ile Rize kıyılarında çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
    Rüzgârın, Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un boğaz ve kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

    BURSA 16°C, 29°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    EDİRNE 20°C, 31°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde boğaz çevreleri ile kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KOCAELİ 20°C, 29°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        EGE
        Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

        DENİZLİ 23°C, 35°C
        Az bulutlu ve açık

        İZMİR 26°C, 34°C
        Az bulutlu ve açık

        KÜTAHYA 14°C, 24°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        MUĞLA 24°C, 34°C
        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

        ADANA 24°C, 35°C
        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA 28°C, 40°C
        Az bulutlu ve açık

        HATAY 25°C, 34°C
        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA 20°C, 28°C
        Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU
        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Sivas'ın batı, Yozgat'ın doğu, Kayseri'nin kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

        ANKARA 16°C, 28°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        ESKİŞEHİR 16°C, 28°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        KONYA 19°C, 28°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        YOZGAT 14°C, 25°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BATI KARADENİZ
        Parçalı ve az bulutlu, kıyılarının zamanla çok bulutlu, bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU 13°C, 23°C
        Parçalı ve az bulutlu

        DÜZCE 17°C, 27°C
        Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde sağanak yağışlı

        KASTAMONU 13°C, 23°C
        Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde sağanak yağışlı

        SİNOP 23°C, 25°C
        Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde sağanak yağışlı

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Amasya ve Tokat çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinden itibaren Ordu ve Giresun çevreleri, Samsun'un doğu ilçesi (Salıpazarı) ile yarın (Pazartesi) öğleden sonra Trabzon ve Rize çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Giresun ve Trabzon'un doğusu ile Rize kıyılarında çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması bekleniyor.

        AMASYA 18°C, 30°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ÇORUM 17°C, 28°C
        Parçalı bulutlu

        SAMSUN 23°C, 26°C
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinde doğu ilçeleri ile yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Salıpazarı'nda kuvvetli olması bekleniyor.

        TRABZON 23°C, 27°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

        DOĞU ANADOLU
        Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM 15°C, 31°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

        KARS 13°C, 32°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

        MALATYA 21°C, 34°C
        Az bulutlu ve açık

        VAN 18°C, 31°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR 23°C, 42°C
        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP 25°C, 39°C
        Az bulutlu ve açık

        SİİRT 29°C, 40°C
        Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA 29°C, 41°C
        Az bulutlu ve açık

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Çukur medyasının yalanı elinde patladı!
        Haberler Güncel HAVA DURUMU | İstanbul için fırtına uyarısı! Öğleden sonraya dikkat
            SON DAKİKA