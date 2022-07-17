HAVA DURUMU | İstanbul için fırtına uyarısı! Öğleden sonraya dikkat

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bu gece ilk saatlerden itibaren Ordu ve Giresun çevreleri, Samsun'un doğu ilçesi (Salıpazarı) ile öğleden sonra Trabzon ve Rize'nin çevrelerinde beklenen sağanak yağışların kuvvetli (21-50 kg/m²), Giresun'un ve Trabzon'un doğusu ile Rize kıyılarında çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgârın, Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un boğaz ve kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA 16°C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

EDİRNE 20°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı