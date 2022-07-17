Başkan Erdoğan'dan kabine sonrası önemli açıklamalar! KYK borcu faizleri silinecek mi?

"KABİNE SONRASI KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da kabineyi gününü işaret etti.

Kasapoğlu, "Biliyorsunuz, 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu var. Yurt içi üretici fiyat endeksi, bu işin kanununda yer alan bir konu. Özellikle bir faiz uygulaması değil, ana muhalefet partisi liderinin ifadesiyle, bir faiz uygulaması değil. Önce bunun altını çizmek lazım. Bununla ilgili çalışmalarımız hazır. İlk kabine toplantısı sonrası Sayın Cumhurbaşkanı'mız etraflıca bu konuyu gençlerimizle ve kamuoyuyla paylaşacak" diye konuştu.