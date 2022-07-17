Başkan Erdoğan'dan kabine sonrası önemli açıklamalar! KYK borcu faizleri silinecek mi?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
Detaylar geliyor...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 14.30'da başladı.
Milyonlarca gencin gözü kulağı KYK kredi borçlarıyla ilgili yapılacak düzenlemede. Hazine ve Maliye Bakanlığı, konuyla ilgili çalışmalarını 2022-2023 akademik yılı güz dönemine yetişecek şekilde tamamladı. Peki, KYK kredi borcu faizleri tamamen silinecek mi ya da bir yapılandırma mı olacak?
Detaylar, Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yapacağı 'Millete Sesleniş' konuşmasıyla netlik kazanacak.
Öğrencilere ve gençlere verilen birçok desteğin yanı sıra kredilerle ilgili duruma çözüm arayan AK Parti hükümetinin kredi faizleriyle ilgili önemli bir adım atması bekleniyor.
"GENÇLERİMİZİ FAİZE KURBAN ETMEYİZ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Faizin düşmanı biziz. İlk kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamamızı yapacağız. Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz. Hatta enflasyona kurban etmeyiz. Biz çalışmamızı yapıyoruz, kabine toplantımızdan sonra açıklamamızı yapacağız" dedi.